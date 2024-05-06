Попал, очнулся, ущерб. Что делать, если из-за выбоины пострадала ваша машина, и как получить компенсацию?(8)
Снег уже растаял, и на асфальте появились выбоины, которые подстерегают невнимательных водителей. Ухабы могут быть настолько глубокими, что инцидент закончится заменой резины. Именно так и произошло с начинающим водителем Кариной: „Я попала колесом в ямку, знатно тряхануло, но так как я торопилась, то не стала останавливаться и выходить из машины, чтобы посмотреть. Еще час примерно колесила по делам, и только приехав домой обнаружила, что шина спущена“. На следующий день девушка поехала в автосервис, где ее опечалили: нужна замена резины, стоить это будет 213 евро. Можно ли получить от владельца дороги с колдобинами компенсацию – разбиралась „МК-Эстония“.
Карина отмечает, что в автосервисе ей объяснили: „Если бы вы приехали сразу, как пробили шину, ее еще можно было бы заклеить. Но вы потом катались по городу, и теперь ее придется менять на новую. А так как по правилам следует менять резину на всей оси, то вам нужно купить две шины“.
У Карины есть страховка каско, но она не планирует обращаться за компенсацией ущерба, так как овчинка выделки не стоит: „Самоответственность по каско – 200 евро, и я не вижу смысла платить страховке 200 евро, чтобы мне компенсировали 13“.
Не уезжайте!
„Сейчас, когда снег растаял, город ежедневно получает по 5–7 сообщений об опасных выбоинах, – комментирует ситуацию Тармо Сульг, заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. – Их отмечают соответствующими знаками в течение часа, наиболее опасные устраняют в течение суток. Несмотря на то, что город регулярно проверяет состояние дорог и учитывает сообщения водителей, весной следует проявлять особенную осторожность“.
По словам Сульга, это время – пиковый сезон ухудшения состояния дорог, поэтому необходимо выбирать соответствующий скоростной режим, особенно, если вы пересекаете лужу, где под водой могут быть скрыты острые края и большая глубина.
Он поясняет: дорожное покрытие становится менее прочным из-за использования шипованных шин, выбоины на нем могут появиться за несколько часов. К сожалению, разрушение дорожного покрытия в нашем климате предотвратить невозможно.
„В случае происшествия на дорогах, которые находятся в ведении Таллинна, самоуправление возмещает ущерб. Для этого необходимо предоставить доказательства случившегося. Согласно правилам дорожного движения, в случае дорожно-транспортного происшествия необходимо сообщить об этом в полицию, – описывает алгоритм действий Сульг. – Уведомление полиции – обязательное условие для того, чтобы Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства принял ДТП к рассмотрению. Форму заявления о возмещении ущерба можно найти на сайте Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Ее необходимо заполнить и отправить в департамент вместе с калькуляцией стоимости ремонта. Комиссия по возмещению ущерба от ДТП еженедельно рассматривает представленные материалы и принимает соответствующие решения“.
Он выражает сожаление, что очень часто водители не оповещают полицию и покидают место происшествия: „В этом случае очень сложно привязать инцидент к конкретному месту. Если выбоина обозначена знаком, владелец дороги сделал все возможное, чтобы не причинить ущерб участнику дорожного движения, это также является основанием для отказа в компенсации. Важно обратить внимание, является данная территория частной или городской, например, торговые центры и автозаправочные станции не входят в сферу ответственности города“.
Следует фиксировать
Ежегодно в страховые компании поступает около тысячи сообщений о страховых случаях, связанных с ямами на проезжей части, но, по словам директора по страхованию Salva Урмаса Кивирюйта, это – только верхушка айсберга, передает BNS.
„Компенсировать ущерб, причиненный выбоиной, проще, если у автомобиля есть страховка. В таком случае водителю на помощь приходит каско, обычная дорожная страховка здесь не поможет“, – отмечает Кивирюйт.
За ущерб такого рода несет ответственность владелец дороги, который обязан обеспечивать безопасность дороги для движения. В случае требования компенсации решающее значение имеет незамедлительное фиксирование ситуации. Чем лучше ситуация задокументирована, тем легче впоследствии востребовать возмещения ущерба от владельца дороги. Если водитель обнаружил ущерб, причиненный попаданием колеса в яму, только вернувшись домой, возможно, поезд уже ушел, особенно если каско у автомобиля нет.
„У автомобилей с действующей страховкой каско ситуация не столь безнадежна, и причиненный ущерб можно востребовать и позже. Однако если каско нет и событие останется незафиксированным, владелец дороги уже не так легко согласится возмещать этот ущерб“, – предупреждает Кивирюйт.
Он советует: „Если вы въехали в выбоину и есть хоть малейшее сомнение, что с автомобилем что-то случилось, необходимо немедленно остановиться и зафиксировать ситуацию. Как правило, с технически исправным автомобилем при попадании в яму ничего не случается, но некоторые из них все же весьма опасны, и даже машина в хорошем состоянии может получить повреждения. Ущерб от таких инцидентов начинается от нескольких сотен евро, но может достигать и 7000 евро. Самое страшное – если машина при наезде на выбоину ударяется днищем о землю: такой сильный удар может выбить подушки безопасности, сломать детали передней оси и колесные диски. К сожалению, в нашей практике есть такие примеры“.
Он советует обязательно измерить глубину, длину и ширину выбоины и сфотографировать все повреждения автомобиля, а затем подать иск с доказательствами о возмещении ущерба владельцу дороги и, если есть каско, сообщить о нанесенном выбоиной ущербе своему страховщику, который при необходимости сам предъявит претензию владельцу дороги.
Данил Липатов, Progressor Õigusbüroo
Когда водитель машины попал колесом в выбоину и подозревает, что машине мог быть нанесен ущерб, алгоритм действий может быть следующим:
1. Зафиксировать факт ущерба.
Нужно вызвать дорожную полицию. Если же патруль не может приехать, то нужно сделать как можно больше фото повреждений и машины с разных ракурсов и того места на дороге с выбоиной, куда попала машина. Можно также снять видео.
2. Записать контакты свидетелей.
Ими могут быть пассажиры или прохожие. Нужно узнать их номера телефонов и имена, чтобы в случае, если это понадобится, они могли бы подтвердить, что такая ситуация произошла.
3. Оценить ущерб.
Нужно обратиться в мастерскую и попросить сделать вам ценовое предложение на ремонт пострадавших деталей (например, замену резины, колесных дисков, ремонт кузова или регулировку подвески).
4. Обратиться в страховку.
Если у вас есть страхование каско, то нужно сообщить об этом случае в страховую компанию, и вам компенсируют стоимость ремонта за вычетом вашей самоответственности (обычно она составляет 190–200 евро). Имеет смысл туда обращаться, если стоимость ремонта больше, чем сумма самоответственности. А владельцу дороги (например, городу) можно подать ходатайство о компенсации в размере суммы самоответственности.
5. Обратиться к владельцу дороги.
Если страховки каско нет или сумма самоответственности в этом случае больше суммы ущерба, то нужно подать ходатайство о компенсации нанесенного выбоиной ущерба владельцу дороги (например, местному самоуправлению). Если ходатайство обосновано, к нему прикреплены фотографии и ценовое предложение, то местное самоуправление, как правило, выплачивает компенсацию. Если же возникает спор касательно суммы требования или доказательств, то придется обращаться в суд.
Помните! Обязанность доказывать требование лежит на том, кто требование заявляет.
Что делать, если ваш автомобиль пострадал из-за выбоины?
остановитесь, как только это будет возможно;
сообщите о происшествии в полицию; если полиция сообщает, что не выезжает на место происшествия, следуйте их указаниям;
сфотографируйте выбоину и причиненный ущерб, чтобы можно было определить ее местоположение и размер (например, положите рядом спичечный коробок);
получите оценку повреждений автомобиля и стоимости ремонта в автосервисе;
отправьте заявление с цифровой подписью и подтверждающими доказательствами в Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства www.tallinn.ee/et/teenused/kahjunoude-esitamine
Источник: мэрия Таллинна.
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