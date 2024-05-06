Попал, очнулся, ущерб. Что делать, если из-за выбоины пострадала ваша машина, и как получить компенсацию?

„В случае происшествия на дорогах, которые находятся в ведении Таллинна, самоуправление возмещает ущерб. Для этого необходимо предоставить доказательства случившегося. Согласно правилам дорожного движения, в случае дорожно-транспортного происшествия необходимо сообщить об этом в полицию, – описывает алгоритм действий Сульг. – Уведомление полиции – обязательное условие для того, чтобы Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства принял ДТП к рассмотрению. Форму заявления о возмещении ущерба можно найти на сайте Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Ее необходимо заполнить и отправить в департамент вместе с калькуляцией стоимости ремонта. Комиссия по возмещению ущерба от ДТП еженедельно рассматривает представленные материалы и принимает соответствующие решения“.

Он поясняет: дорожное покрытие становится менее прочным из-за использования шипованных шин, выбоины на нем могут появиться за несколько часов. К сожалению, разрушение дорожного покрытия в нашем климате предотвратить невозможно.

По словам Сульга, это время – пиковый сезон ухудшения состояния дорог, поэтому необходимо выбирать соответствующий скоростной режим, особенно, если вы пересекаете лужу, где под водой могут быть скрыты острые края и большая глубина.

„Сейчас, когда снег растаял, город ежедневно получает по 5–7 сообщений об опасных выбоинах, – комментирует ситуацию Тармо Сульг, заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. – Их отмечают соответствующими знаками в течение часа, наиболее опасные устраняют в течение суток. Несмотря на то, что город регулярно проверяет состояние дорог и учитывает сообщения водителей, весной следует проявлять особенную осторожность“.

У Карины есть страховка каско, но она не планирует обращаться за компенсацией ущерб а, так как овчинка выделки не стоит: „Самоответственность по каско – 200 евро, и я не вижу смысла платить страховке 200 евро, чтобы мне компенсировали 13“.

Карина отмечает, что в автосервисе ей объяснили: „Если бы вы приехали сразу, как пробили шину, ее еще можно было бы заклеить. Но вы потом катались по городу, и теперь ее придется менять на новую. А так как по правилам следует менять резину на всей оси, то вам нужно купить две шины“.

Он выражает сожаление, что очень часто водители не оповещают полицию и покидают место происшествия: „В этом случае очень сложно привязать инцидент к конкретному месту. Если выбоина обозначена знаком, владелец дороги сделал все возможное, чтобы не причинить ущерб участнику дорожного движения, это также является основанием для отказа в компенсации. Важно обратить внимание, является данная территория частной или городской, например, торговые центры и автозаправочные станции не входят в сферу ответственности города“.

Следует фиксировать

Ежегодно в страховые компании поступает около тысячи сообщений о страховых случаях, связанных с ямами на проезжей части, но, по словам директора по страхованию Salva Урмаса Кивирюйта, это – только верхушка айсберга, передает BNS.

„Компенсировать ущерб, причиненный выбоиной, проще, если у автомобиля есть страховка. В таком случае водителю на помощь приходит каско, обычная дорожная страховка здесь не поможет“, – отмечает Кивирюйт.

За ущерб такого рода несет ответственность владелец дороги, который обязан обеспечивать безопасность дороги для движения. В случае требования компенсации решающее значение имеет незамедлительное фиксирование ситуации. Чем лучше ситуация задокументирована, тем легче впоследствии востребовать возмещения ущерба от владельца дороги. Если водитель обнаружил ущерб, причиненный попаданием колеса в яму, только вернувшись домой, возможно, поезд уже ушел, особенно если каско у автомобиля нет.

„У автомобилей с действующей страховкой каско ситуация не столь безнадежна, и причиненный ущерб можно востребовать и позже. Однако если каско нет и событие останется незафиксированным, владелец дороги уже не так легко согласится возмещать этот ущерб“, – предупреждает Кивирюйт.