Совместить приятное с полезным. Где в Эстонии можно и отдохнуть, и подлечиться?

СПА-отель „Тойла“ предлагает лечебный пакет. На консультации у врача выясняют потребности клиента в лечении, состояние здоровья и возможные противопоказания к тем или иным процедурам. В отеле также имеется современный диагностический центр, где во время отдыха можно провести различные ультразвуковые исследования и взять анализы крови на месте, без направления врача и без очереди.

„Наша основная специализация – карбокситерапия, или инъекции СО2 – уникальный метод реабилитации, при котором углерод вводится под кожу. Терапия очень распространена на крупнейших курортах Европы в Германии, Франции, Чехии и Словакии, – рассказывает менеджер по продажам Toila Spa Кярт Пурга. – Наш медперсонал специально ездил туда, чтобы получить знания и набраться опыта. Газовые уколы расширяют капилляры, улучшают кровоснабжение и повышают содержание кислорода в тканях – в результате снижается напряжение в мышцах, исчезают отеки, снимаются боли и воспаления. Введенный углекислый газ выходит из организма при дыхании в течение 30 минут, однако полученный эффект сохраняется более длительное время. Карбокситерапия не вызывает побочных эффектов. Многие благодарные клиенты неоднократно приезжают к нам на лечебный отдых именно из-за этой процедуры, так как она оказывает эффективную помощь при длительных проблемах, таких как приступы мигрени, малая подвижность плечевых суставов, боли в пояснице и т. д“.