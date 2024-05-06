Совместить приятное с полезным. Где в Эстонии можно и отдохнуть, и подлечиться?(2)
Полноценный сон, свежий воздух, красивая природа, вкусная и полезная еда, расслабляющие массажи, бассейны и многое другое – идеальный способ расслабиться и отвлечься от будничной суеты. Но периодически приезжать в санаторий стоит, особенно – пожилым людям, и по другим причинам, в их числе – профилактика развития заболеваний, восстановительное лечение после болезни или травмы, а также укрепление иммунитета. „МК-Эстония“ выяснила, в каких спа-отелях и санаториях отдых можно совместить с восстановительным лечением. Вот некоторые из них.
Пярну
Viiking SPA Hotel
В спа-отеле Viiking – широкий спектр классических реабилитационных процедур и различные пакеты релаксации. В пакет лечения входят процедуры, помогающие облегчить боль в суставах и при радикулите. Процедуры также помогают снизить высокое давление и помогают при хронических воспалениях.
В случае классического пакета реабилитации перед процедурами проходит консультация врача, который назначает процедуры в зависимости от состояния здоровья.
Что есть особенного?
Исполнительный директор этого спа Кайри Лусик отмечает: „В водном центре недавно построили единственную в странах Балтии снежную сауну, которая в сочетании с теплой сауной оказывает ряд благотворных воздействий на здоровье. Отель – единственный в Эстонии предлагает пакет „Паспорт здоровья“, куда входят эргометрический тест, комплексные обследования (холестерин, сахар крови, измерение индекса массы тела и процента жира, объем легких, тест гибкости тела и силы мышц), консультация врача“.
Лечебные свойства снежной сауны:
Тренировка кровеносных сосудов. Этот эффект очень полезен для здоровья людей с нарушениями кровообращения неорганического происхождения, а для женщин с низким кровяным давлением регулярное использование этого метода будет особенно полезным.
Сердечно-сосудистая система интенсивно стимулируется охлаждающим процессом в снежной комнате. Во время посещения сауны сердцебиение ускоряется, например, от 70 до 90 ударов в минуту и замедляется до 65 ударов в минуту после выхода из снежной комнаты.
Посещение снежной комнаты избавляет от хронической боли в мышцах и суставах. Холод временно уменьшает ощущение боли, и нередко боль в суставах полностью исчезает. Подвижность суставов улучшается всего лишь спустя несколько минут.
Estonia Medical Spa&Hotel
Этот санаторий специализируется на восстановительном и профилактическом лечении болезней костей и суставов. Помощь можно получить также в случае болезней сердца и кровообращения, периферийной нервной системы, дыхательных путей и кожных заболеваний. Центр лечения санатория имеет лицензию Департамента здоровья и предлагает разнообразные лечебные и реабилитационные услуги в зависимости от специфики. Лечение проводит врач, который оценивает состояние здоровья пациента и назначает схему лечения. В спа-центре также проводятся диагностические тесты.
Процедуры по назначению врача: магнитотерапия, ультразвук, амплипульс, диодинамика, дарсонвализация.
Другие виды лечения: галокамера (соляная камера), ингаляции, биомагнитное лечение, стимулятор кровообращения и энергообмена VERS, иглоукалывание.
Что есть особенного?
Можно заказать различные пакеты обследований:
Пакет обследований OKEY! Исследование ЭКГ; кровь из вены на витамин D и B12, кальций, магний, общий холестерин, холестерин-HDL, холестерин-LDL, триглицериды, глюкозу, определение высокочувствительного C-реактивного белка, определение простат-oспецифического антигена;
Пакет исследований основного обмена веществ. Определение основного обмена веществ, измерение индекса массы тела, процента жира в организме, уровня висцерального жира, процента мышц скелета и разъяснение результатов.
Исследование пищевой непереносимости. Тест выявляет 46 пищевых продуктов или их групп, вызывающих пищевую непереносимость.
Диагностика болезней щитовидной железы. Исследование включает в себя диагностику гипотиреоза, гипертиреоза, оценку эффективности заместительной терапии гормонов щитовидной железы, а также консультацию врача.
Диагностика анемии или малокровия. Исследование включает в себя определение содержания в крови нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов, базофилов, ферритина, фолата, C-реактивного белка и витамина B12, а также консультацию врача.
Диагностика болезней печени. Исследование включает в себя определение содержания в крови ASAT, ALAT, ALP, GGT, билирубина, HbsAg, HCV Ab, альбумина и белка, а также консультацию врача.
Исследование сахарного диабета. Исследование включает в себя определение содержания в крови глюкозы и гликогемоглобина, а также консультацию врача.
Содержание в организме витаминов и минералов. Исследование определяет содержание в крови витамина D, фолата, витамина B12, магния, калия, натрия и кальция. Включена консультация врача.
Ида-Вирумаа
Narva-Jõesuu Medical Spa
Отель предлагает различные виды восстановительного лечения и медицинские исследования. Все лечебные процедуры назначаются во время медицинской консультации.
Что есть особенного?
Санаторий специализируется на лечении следующих заболеваний:
* нервной системы
Заболевания периферической нервной системы по окончании острого периода и в хронической стадии: радикулиты, невриты, двигательные и чувствительные расстройства после травм периферической нервной системы;
Заболевания центральной нервной системы: остаточные явления полиомиелита, рассеянный склероз, детские церебральные параличи, последствие травм и ранений головного и спинного мозга (при отсутствии эпилептических припадков и психических расстройств, состояние после удаления грыжи межпозвонкового диска).
* костей и суставов
Заболевания опорно-двигательного аппарата: хронические артриты вне обострения; артрозы; остеохондрозы, поражение мышц, сухожилий, костей, переломы с замедленной консолидацией; контрактуры после ожогов, травм; рубцовые изменения после травм; сколиозы, нарушение осанки.
* Сердечно-сосудистых
Гипертонические заболевания;
Заболевания органов дыхания: бронхиальная астма лёгкой и средней степени тяжести вне обострения, хронические бронхиты вне обострения, заболевания лор-органов.
В классический лечебный пакет (4 ночи) входит:
Медицинская консультация (15 мин.), а также по четыре процедуры (на выбор) в каждый день пребывания из следующего списка:
классический ручной массаж спины (20 мин.),
импульсный массаж спины на аппарате Stimawell Relax (30 мин.),
процедура на аппарате N.O.logy® Stendo Pulsewave (новый метод кардиосинхронизированной пневмокомпрессии),
соляная хромотерапия Salis в Vip камере Himalayan Cube (20 мин.),
грязелечение (сульфидно-иловая лечебная грязь с морского залива Хаапсалу),
водная DETOX процедура в кедровой бочке,
озокерит-парафин,
процедура „Игольчатый коврик“,
сухая озоновая ванна,
сухая углекислая ванна,
лечебная ванна с бишофитом,
массажная ванна с артезианской водой и фитоэкстрактами,
водный массаж „душ Шарко“,
подводный гидромассаж,
фототерапия с биостимулирующим эффектом аппаратом HydroSun,
лазерная терапия,
магнитная терапия,
кислородотерапия,
ингаляция (настойка прополиса, солевой раствор или эвкалипт),
аппаратный массаж стоп,
согревающая парафинотерапия для рук,
электромиостимуляция TENS,
электротерапия.
Toila Spa
СПА-отель „Тойла“ предлагает лечебный пакет. На консультации у врача выясняют потребности клиента в лечении, состояние здоровья и возможные противопоказания к тем или иным процедурам. В отеле также имеется современный диагностический центр, где во время отдыха можно провести различные ультразвуковые исследования и взять анализы крови на месте, без направления врача и без очереди.
„Наша основная специализация – карбокситерапия, или инъекции СО2 – уникальный метод реабилитации, при котором углерод вводится под кожу. Терапия очень распространена на крупнейших курортах Европы в Германии, Франции, Чехии и Словакии, – рассказывает менеджер по продажам Toila Spa Кярт Пурга. – Наш медперсонал специально ездил туда, чтобы получить знания и набраться опыта. Газовые уколы расширяют капилляры, улучшают кровоснабжение и повышают содержание кислорода в тканях – в результате снижается напряжение в мышцах, исчезают отеки, снимаются боли и воспаления. Введенный углекислый газ выходит из организма при дыхании в течение 30 минут, однако полученный эффект сохраняется более длительное время. Карбокситерапия не вызывает побочных эффектов. Многие благодарные клиенты неоднократно приезжают к нам на лечебный отдых именно из-за этой процедуры, так как она оказывает эффективную помощь при длительных проблемах, таких как приступы мигрени, малая подвижность плечевых суставов, боли в пояснице и т. д“.
Что есть особенного?
Криосауна, или холодная капсула. По словам Кярт Пурга, десять посещений криосауны – это как пять лет упорного закаливания в ледяной яме: „Криосауна похожа на сауну наоборот, где ее не нагревают, а охлаждают, причем не сухим паром, а жидким азотом. Экстремальный холод – минус 120–160 градусов по Цельсию – оказывает омолаживающее действие на организм и позволяет избавиться от многих хронических заболеваний. Это эффективное средство борьбы с ревматологическими заболеваниями, артрозами и артритами“.
Процедуры, выполняемые с использованием средств по уходу за телом, содержащих сланцевое масло австрийской компании Tiroler Steinöl, – массажи спины, ног и ступней, а также ванночки. Семейная компания Альбрехтов Tiroler Steinöl, расположенная в районе озера Ахензее в Тирольских горах Австрии, уже более 100 лет занимается производством, исследованием и разработкой сланцевого масла. „Мы предлагаем процедуры с использованием продуктов Tiroler Steinöl, содержащих сланцевое масло, терапевтическими эффектами которых являются облегчение и уменьшение боли, уменьшение воспаления, восстановление тканей и снятие избыточного напряжения. Теперь не нужно ехать для этого в Австрию, а можно попробовать все эти продукты у нас в Эстонии!“ – отмечает Кярт Пурга.
Южная Эстония
Värska Kuurortravikeskus
Современное санаторно-курортное лечение направлено на поддержание здоровья и профилактику заболеваний. Оно позволяет контролировать рецидивы хронических заболеваний, сохранять и повышать трудоспособность и активность и тем самым снижать будущие затраты на лечение. Санаторий предлагает подборку лечебных пакетов, разработанных на основе многолетнего опыта и различных исследований.
„Наше традиционное санаторно-курортное лечение основано на сочетании природных лечебных факторов (лечебных грязей, минеральных вод) с другими методами лечения (лечебный массаж, физиотерапия и др.). С помощью различных процедур проводится стимуляция организма человека с целью облегчения боли, снижения мышечного напряжения, улучшения подвижности и работы органов, укрепления общего иммунитета организма“, – рассказывает руководитель отдела продаж санатория Вярска Марилин Мартин. – Мы провели исследования в сотрудничестве с различными научно-исследовательскими учреждениями (центр компетенции TeRe, Тартуский университет), и они подтвердили, что уникальное сочетание лечебных процедур в Värska Kuurortravikeskus дает наилучшие результаты в облегчении остеоартрита, псориаза, мышечного напряжения, воспаления суставов и хронических болевых синдромов. Эти исследования также показали, что эффект санаторно-курортного лечения Вярска сохраняется до 6 месяцев после окончания лечения, и его эффект признан самым эффективным в Эстонии. Санаторно-курортное лечение также помогает улучшить и окружающая нас природная среда – озеро Ляммиярв и сосновые леса с чистым воздухом“.
Что есть особенного?
* Грязевая ванна
Если в других местах при грязелечении в основном используется обёртывание, то посетитель курортного центра Вярска может расслабиться в удобной ванне в форме тела, полной натуральной лечебной грязи. Лечебная грязь поступает непосредственно в ванну через толстые трубы. Из грязевого хранилища она попадает в ванну, предварительно нагревшись в специальном реакторе, расположенном в гидротехническом отделении лечебного корпуса. Грязь поступает в хранилище со дна залива Вярска, рядом с которым расположен санаторий, откуда она раз в несколько лет извлекается специальным судном.
Медицинские показания: ревматические заболевания, хронические воспаления суставов и мышц, заболевания позвоночника, атрофия мышц, посттравматические и постоперационные травмы и рубцы, хронические кожные заболевания (псориаз, экзема), хронические гинекологические заболевания, хронические заболевания внутренних органов.
Противопоказания к грязелечению: острые воспалительные заболевания, недавние операции, язвы на коже, флебит, большое варикозное расширение вен на ногах, сердечная недостаточность, (некомпенсированная) гипертония, опухолевые заболевания.
* Жемчужная ванна (лечебная ванна с натуральной минеральной водой и массирующими пузырьками).
В Вярска есть три вида минеральной воды: две для питья и одна для наружного применения. Высокосоленая минеральная вода „Вярска‑6“ (21,6 г/л) используется в основном для принятия ванн при таких заболеваниях, как нарушения сна, кожные заболевания, хронические воспаления и неврозы, а также в качестве питьевой воды при некоторых заболеваниях (например, кишечных). По солености она эквивалентна воде из Черного моря или океана. Вода поступает в ванну прямо из-под земли с глубины более полукилометра из-под породы возрастом 600 миллионов лет. Природная минеральная вода „Вярска‑6“ содержит ряд микроэлементов: медь, цинк, стронций, марганец, бром, литий и противораковый селен – их испарения очень хорошо влияют на дыхательные пути.
Медицинские показания: воспаления кожи и слизистых оболочек, неврозы, нарушения сна, воспаления верхних дыхательных путей и полости рта, кожные заболевания (псориаз, нейродермит), аллергические заболевания, заболевания толстой кишки, заболевания суставов, напряжение мышц. Кроме того, нарушения кровообращения и циркуляции крови, мышечные заболевания, нарушения обмена веществ, расстройства нервной системы, варикозное расширение вен, стресс, боли в спине.
Отдыхайте на здоровье!