Единственный в Эстонии молодежный центр добровольного лечения зависимости вынужден закрыться

„Мы не можем сказать, что услуга добровольного лечения зависимости себя не оправдала, потому что, когда речь идет об отказе от употребления наркотиков, необходимы разные услуги, поскольку у молодежи разные потребности. Но сейчас спрос на эту услугу не так велик, как мы прогнозировали. Для подростков мотивация играет огромную роль, и часто мы видим, что те молодые люди, которым требуется такая интенсивная услуга, не готовы принимать ее добровольно. Поэтому спрос на услуги закрытых учреждений для детей выше, чем на добровольно получаемые услуги“, – признала Курбатова.