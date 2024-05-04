Единственный в Эстонии молодежный центр добровольного лечения зависимости вынужден закрыться
С 1 июля закроется молодежный центр в Кохтла-Ярве, предоставляющий добровольное лечение молодым людям с проблемами зависимости и поведенческими расстройствами. Причиной являются нехватка финансирования и то, что меньше семей, чем ожидалось, готовы по доброй воле и всерьез заниматься проблемами зависимости у детей, пишет rusERR.
По словам руководителя центра профилактики наркомании и инфекционных заболеваний Института развития здоровья Алёны Курбатовой, причиной прекращения финансирования молодежного центра в первую очередь стали финансовые трудности - cложное финансовое положение государства не позволило найти около миллиона евро в год, необходимых для поддержания работы молодежного центра.
„Мы не можем сказать, что услуга добровольного лечения зависимости себя не оправдала, потому что, когда речь идет об отказе от употребления наркотиков, необходимы разные услуги, поскольку у молодежи разные потребности. Но сейчас спрос на эту услугу не так велик, как мы прогнозировали. Для подростков мотивация играет огромную роль, и часто мы видим, что те молодые люди, которым требуется такая интенсивная услуга, не готовы принимать ее добровольно. Поэтому спрос на услуги закрытых учреждений для детей выше, чем на добровольно получаемые услуги“, – признала Курбатова.