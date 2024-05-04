Enefit стал посредником при продаже энергии с крупнейшей солнечной электростанции в странах Балтии

Директор по торговле энергией и управлению портфелем Eesti Energia Армен Каспаров заявил, что Enefit – это ворота на энергетический рынок для производителей энергии из возобновляемых источников. Сегодня клиентами компании являются множество производителей солнечной и ветряной энергии в странах Балтии, которые продают свою продукцию на рынке через Enefit.

„Чтобы производители энергии из возобновляемых источников могли продавать свою продукцию на рынке электроэнергии, они должны заключить договор, который гарантирует им продажу недостающей и покупку лишней электроэнергии, так называемую открытую поставку. Enefit объединяет договор об открытой поставке и договор о продаже электроэнергии в один, тем самым предоставляя крупным производителям возможность продавать электроэнергию на рынке через Enefit“, – пояснил он.

Помимо выхода на рынок, договор предусматривает ряд преимуществ для производителей, включая услугу прогнозирования выработки электроэнергии солнечными парками, ответственность за баланс и возможность сокращать производство в часы с низкими или отрицательными ценами с помощью виртуальной электростанции.

„Поскольку объемы производства более крупных парков солнечной энергии достигают десятков гигаватт-часов (ГВтч) в месяц и их оборот высок, открытый поставщик может подвергнуть владельца активов значительному кредитному риску при обычных условиях оплаты. С другой стороны, кредитный рейтинг Eesti Energia позволяет нам предлагать безопасное управление балансом независимо от объема производства компании“, – сказал Каспаров.