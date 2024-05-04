Житель Эстонии выиграл в лотерею более 126 000 евро

Вчера выигрышными номерами были 9, 17, 36, 40, 45, а дополнительными номерами - 5 и 7.

Всего вчера было 8 победителей в комбинации 5+0 и 6 победителей в комбинации 5+1. Джекпот вчера не был разыгран, поэтому прогнозируемый главный приз розыгрыша во вторник составит 34 миллиона евро.

Две недели назад при той же комбинации два человека выиграли по 109 916,20 евро каждый. Оба мужчины купили выигрышный билет онлайн.

За три месяца этого года Eesti Loto выплатила государству почти 5,2 миллиона евро налога на азартные игры. За тот же период Eesti Loto выплатила игрокам более 11 миллионов евро, в том числе выплаты за мгновенные лотереи составили почти 2 миллиона евро и электронные мгновенные лотереи - 2,5 миллиона евро.