Одни дома: как снизить уровень стресса у ваших питомцев, когда вы в отъезде?
Впереди лето – сезон отпусков, выездов на дачи, длительных экскурсий и тому подобных занятий, подразумевающих, что хозяева покинут свой дом (и питомца!) на некоторый срок. Не секрет, что перемены могут вызвать у животных стресс с нежелательными последствиями. Всегда лучше предупредить стресс, а не лечить его по факту появления. Как подготовить животное заранее к неожиданным событиям, узнавала „МК-Эстония“.
Известны случаи, когда владельцы животных вынуждены отказываться от путешествий из-за того, что не с кем оставить домашнего любимца. На такой случай предлагают свои услуги зоогостиницы и частные няни, но переживания от расставания с домом и своим человеком у четверолапых могут быть очень глубокими.
„Главным образом стресс от перемены места касается кошек, – говорит ветеринарный врач, кошачий психолог и руководитель ветеринарной клиники Haabersti Loomakliinik Ольга Сятковская. – Для собак более привычны прогулки и поездки вместе с хозяином, общение с другими людьми и животными, тогда как для домашних котиков даже просто высунуть нос за дверь квартиры – захватывающее приключение“.
Плюсы и минусы перемен
„Если говорить о психологии кошек, то им наиболее комфортно, когда происходит, так сказать, „День сурка“, им важна предсказуемость каждого дня, и любое изменение в этой рутине может вызывать негативные эмоции, – продолжает Сятковская. – Если кота возили на дачу с самого детства, это не станет большой проблемой. Но если кот жил пять лет на диване, а потом его вдруг решили вывезти за город, стресс начнется с самого начала, то есть с момента, когда его посадят в бокс, чтобы отнести в машину“.
Ветеринар отмечает, что есть и другая сторона. Для любопытных и любознательных животных новизна обстановки может быть даже плюсом – в зависимости от того, насколько животное социально, насколько крепка его нервная система и насколько оно приучено к этому с детства. Если на дачу возят постоянно, животные к этому привыкают, и им это даже нравится.
„Смотреть на птичек, ловить мышек, изучать окружающую среду – для кошек это хорошо, их это развивает, стимулирует двигаться, они, как правило, лишний вес сбрасывают на природе. Но стресс – это всегда плохо. Вопрос обязательно нужно рассматривать с нескольких сторон“, – рекомендует Сятковская.
Болезни, обусловленные стрессом
Когда кошек отдают на передержку или в специальные гостиницы на время отъезда хозяев, это – проблема. Считается, что кошки привыкают не столько к людям, сколько к дому, к территории, звукам и запахам места, где они живут.
„Если привычную среду меняют на что-то новое, это – серьезный стресс. Предпочтительно, чтобы на время отъезда хозяев животное оставалось на своей территории, а присмотреть за ним, убрать в горшке, покормить и поиграть доверили бы знакомым. Животное перенесет это лучше переезда куда-либо, ведь любые чужеродные запахи и звуки могут действовать угнетающе, – говорит ветеринар. – Если оставить питомца дома невозможно, то нужно очень внимательно осмотреть место, где будут жить животные, какие будут условия. Важно учесть, что кошке нужна приватность, возможность спрятаться. Свой горшок, свои миски и любимый корм следует взять из дома“.
Почему к душевному состоянию усатых-полосатых нужно относиться серьезно? Потому что могут развиться болезни, которые обусловлены именно стрессами.
„Это, например, идиопатические циститы, когда коты начинают писать не туда, куда нужно. А также клиническое проявление герпес-вируса – кошки начинают чихать, у них слезятся глаза. Герпес-вирус есть у всех кошек и до конца жизни никуда не девается, – поясняет ветеринар. – Самое нехорошее – это инфекционный перитонит кошек, или FIP“.
Считается, что инфекционный перитонит кошек возникает, когда коронавирус FECV (он есть у 99 кошек из ста) под давлением различных стресс-факторов мутирует в FIPV в организме животного, то есть стресс является триггером для развития этого смертельно-опасного заболевания.
„Я бы сказала, что в том случае, когда животное к перемене мест с раннего возраста не при-учено, то лучше найти возможность оставить его дома. Есть, конечно, успокаивающий корм, пищевые добавки, есть капли и другие препараты, есть даже антидепрессанты, которые можно использовать, но встает вопрос – действительно ли коту настолько необходима эта поездка… Палка о двух концах – надо всегда взвешивать все „за“ и „против“ и при этом исходить из интересов животного“, – говорит специалист.
„Это крутое место!“
„Я не видела, чтобы собаки особо переживали, когда их привозят на передержку в зоогостиницу. Но если хозяев это тревожит, то приучать можно постепенно, – говорит руководитель MTÜ Loomade Hoiupaik Лариса Козырева. – Если люди уезжают на выходные, можно оставить собаку в гостинице – она посидела, ее забрали, через пару недель снова оставили на ночь. На третий раз собака уже знает, что гостиница – крутое место, полное интересных запахов и новых друзей. Чаще оставляете – быстрее привыкает“.
По словам Козыревой, бывает, что в первые дни оставленные собачки плохо едят, но всегда можно найти выход.
Одну такую собаку перевели из „шумного ряда“ в тихий карантин, там она успокоилась и стала охотно общаться с людьми. Общение, игры, прогулки – это очень важный момент в любой зоогостинице.
„Если люди переживают насчет стресса у своего питомца, то можно давать биодобавку Zylkene. Она имеет накопительный эффект, и желательно начинать ее принимать хотя бы за 10 дней до часа икс“, – советует Козырева и добавляет, что от переезда на дачу собаки практически не стрессуют: близость природы вообще благотворна для животных.
С кошками, по ее словам, чуть сложнее: „Из всех кошек, что оставляют в нашей зоогостинице, я видела двух или трех, которые сразу чувствовали себя как дома. Остальные зажимаются, переживают, не едят какое-то время, но с ними подход такой, что подходишь, гладишь, муськаешься, общаешься, и они понемногу оттаивают. Бывает, кошка не ест, пока ее не погладишь. Кошек у нас оставляли и на две, и на три недели, и всегда удавалось найти общий язык и подружиться“.
Как узнать, как будет вести себя животное в зоогостинице?
Светлана Майстрова,
хозяйка отеля для животных Villa Tiger
Я обязательно прошу хозяев заранее рассказать немного о характере животного. У всех – разные характеры. Как животное дома реагирует на появление чужих людей, примерно так же оно себя ведет и в гостинице.
Если оно уходит, когда появляются чужие люди, дети, тогда я советую за две недели до приезда к нам начать кормить кормом ветеринарной серии Calm с успокаивающими добавками. Потом он ест его и у меня, а когда приедет домой, еще недели две ест этот корм.
Если кот совсем угнетенный, неконтактный, он получает корм Calm и пищевую добавку Zylkene. Она помогает животному не замкнуться в себе, от этой добавки котики становятся более спокойными, ласковыми, общительными и покладистыми.
В зависимости от характера животного в стрессе оно может не идти на контакт, отказываться от еды, может не хотеть обниматься и играть, а животное любопытное, общительное и игривое первые полчаса может попрятаться, а потом выходит, все обнюхивает, идет на руки.
Был случай, когда, например, в первый раз у нас оставили 8-летнее животное, которое до этого не оставляли нигде и никогда. Ему также включили корм Calm и пищевую добавку Zylkene. Ему взвешивали корм, чтобы увидеть, ест он или нет, и когда стало ясно, что отказывается от еды, ему увеличили порцию Zylkene и пару дней кормили из шприца. И на третий день уже кот стал есть сам и вообще успокоился.
Как подготовить кота к будущей поездке?
Подобрать правильный бокс-переноску и дать время привыкнуть к этому боксу.
Когда животное спокойно реагирует на бокс (не мяукает, не вырывается), можно начать приучать к поездкам на машине – сначала коротким, потом более длительным.
В месте назначения тоже дать возможность медленно освоиться – не сразу вытряхивать из бокса, а позволить сначала привыкнуть к запахам, звукам.
„Кошки очень умны, хорошо обучаются, но нужно терпение и упорство. Если кота начинают ловить и запихивать в бокс перед самой поездкой – обязательно будет стресс, – предостерегает ветеринар Ольга Сятковская. – В том, что владельцы не приучают кота к боксу, к транспортировке, часто заключается причина, почему не приходят и к врачу, ведь задача поймать кота и посадить его в бокс оборачивается стрессом не только для животного, но и для самого владельца“.