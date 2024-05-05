Одни дома: как снизить уровень стресса у ваших питомцев, когда вы в отъезде?

Когда кошек отдают на передержку или в специальные гостиницы на время отъезда хозяев, это – проблема. Считается, что кошки привыкают не столько к людям, сколько к дому, к территории, звукам и запахам места, где они живут.

„Смотреть на птичек, ловить мышек, изучать окружающую среду – для кошек это хорошо, их это развивает, стимулирует двигаться, они, как правило, лишний вес сбрасывают на природе. Но стресс – это всегда плохо. Вопрос обязательно нужно рассматривать с нескольких сторон“, – рекомендует Сятковская.

Ветеринар отмечает, что есть и другая сторона. Для любопытных и любознательных животных новизна обстановки может быть даже плюсом – в зависимости от того, насколько животное социально, насколько крепка его нервная система и насколько оно приучено к этому с детства. Если на дачу возят постоянно, животные к этому привыкают, и им это даже нравится.

„Если говорить о психологии кошек, то им наиболее комфортно, когда происходит, так сказать, „День сурка“, им важна предсказуемость каждого дня, и любое изменение в этой рутине может вызывать негативные эмоции, – продолжает Сятковская. – Если кота возили на дачу с самого детства, это не станет большой проблемой. Но если кот жил пять лет на диване, а потом его вдруг решили вывезти за город, стресс начнется с самого начала, то есть с момента, когда его посадят в бокс, чтобы отнести в машину“.

„Главным образом стресс от перемены места касается кошек, – говорит ветеринарный врач, кошачий психолог и руководитель ветеринарной клиники Haabersti Loomakliinik Ольга Сятковская. – Для собак более привычны прогулки и поездки вместе с хозяином, общение с другими людьми и животными, тогда как для домашних котиков даже просто высунуть нос за дверь квартиры – захватывающее приключение“.

Известны случаи, когда владельцы животных вынуждены отказываться от путешествий из-за того, что не с кем оставить домашнего любимца. На такой случай предлагают свои услуги зоогостиницы и частные няни, но переживания от расставания с домом и своим человеком у четверолапых могут быть очень глубокими.

„Я не видела, чтобы собаки особо переживали, когда их привозят на передержку в зоогостиницу. Но если хозяев это тревожит, то приучать можно постепенно, – говорит руководитель MTÜ Loomade Hoiupaik Лариса Козырева. – Если люди уезжают на выходные, можно оставить собаку в гостинице – она посидела, ее забрали, через пару недель снова оставили на ночь. На третий раз собака уже знает, что гостиница – крутое место, полное интересных запахов и новых друзей. Чаще оставляете – быстрее привыкает“.

„Я бы сказала, что в том случае, когда животное к перемене мест с раннего возраста не при-учено, то лучше найти возможность оставить его дома. Есть, конечно, успокаивающий корм, пищевые добавки, есть капли и другие препараты, есть даже антидепрессанты, которые можно использовать, но встает вопрос – действительно ли коту настолько необходима эта поездка… Палка о двух концах – надо всегда взвешивать все „за“ и „против“ и при этом исходить из интересов животного“, – говорит специалист.

Считается, что инфекционный перитонит кошек возникает, когда коронавирус FECV (он есть у 99 кошек из ста) под давлением различных стресс-факторов мутирует в FIPV в организме животного, то есть стресс является триггером для развития этого смертельно-опасного заболевания.

„Это, например, идиопатические циститы, когда коты начинают писать не туда, куда нужно. А также клиническое проявление герпес-вируса – кошки начинают чихать, у них слезятся глаза. Герпес-вирус есть у всех кошек и до конца жизни никуда не девается, – поясняет ветеринар. – Самое нехорошее – это инфекционный перитонит кошек, или FIP“.

Почему к душевному состоянию усатых-полосатых нужно относиться серьезно? Потому что могут развиться болезни, которые обусловлены именно стрессами.

„Если привычную среду меняют на что-то новое, это – серьезный стресс. Предпочтительно, чтобы на время отъезда хозяев животное оставалось на своей территории, а присмотреть за ним, убрать в горшке, покормить и поиграть доверили бы знакомым. Животное перенесет это лучше переезда куда-либо, ведь любые чужеродные запахи и звуки могут действовать угнетающе, – говорит ветеринар. – Если оставить питомца дома невозможно, то нужно очень внимательно осмотреть место, где будут жить животные, какие будут условия. Важно учесть, что кошке нужна приватность, возможность спрятаться. Свой горшок, свои миски и любимый корм следует взять из дома“.

По словам Козыревой, бывает, что в первые дни оставленные собачки плохо едят, но всегда можно найти выход.

Одну такую собаку перевели из „шумного ряда“ в тихий карантин, там она успокоилась и стала охотно общаться с людьми. Общение, игры, прогулки – это очень важный момент в любой зоогостинице.

„Если люди переживают насчет стресса у своего питомца, то можно давать биодобавку Zylkene. Она имеет накопительный эффект, и желательно начинать ее принимать хотя бы за 10 дней до часа икс“, – советует Козырева и добавляет, что от переезда на дачу собаки практически не стрессуют: близость природы вообще благотворна для животных.

С кошками, по ее словам, чуть сложнее: „Из всех кошек, что оставляют в нашей зоогостинице, я видела двух или трех, которые сразу чувствовали себя как дома. Остальные зажимаются, переживают, не едят какое-то время, но с ними подход такой, что подходишь, гладишь, муськаешься, общаешься, и они понемногу оттаивают. Бывает, кошка не ест, пока ее не погладишь. Кошек у нас оставляли и на две, и на три недели, и всегда удавалось найти общий язык и подружиться“.

Как узнать, как будет вести себя животное в зоогостинице?

Светлана Майстрова,

хозяйка отеля для животных Villa Tiger

Я обязательно прошу хозяев заранее рассказать немного о характере животного. У всех – разные характеры. Как животное дома реагирует на появление чужих людей, примерно так же оно себя ведет и в гостинице.

Если оно уходит, когда появляются чужие люди, дети, тогда я советую за две недели до приезда к нам начать кормить кормом ветеринарной серии Calm с успокаивающими добавками. Потом он ест его и у меня, а когда приедет домой, еще недели две ест этот корм.

Если кот совсем угнетенный, неконтактный, он получает корм Calm и пищевую добавку Zylkene. Она помогает животному не замкнуться в себе, от этой добавки котики становятся более спокойными, ласковыми, общительными и покладистыми.