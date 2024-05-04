Что мы пьем? В теплой и горячей воде из-под крана может содержаться опасный химикат бисфенол

Новость про бисфенол в водопроводе дополнила картину: кажется, теперь достаточно выпить горячей воды из-под крана, чтобы получить дозу. Как это отразится на здоровье?

Волна паники по поводу BPA прокатилась еще в начале 2000-х годов, когда стали известны риски для здоровья, связанные с этим веществом. Особенно встревожились родители маленьких детей – из-за пластика, из которого делают детскую посуду и игрушки.

„В ходе недавней инициативы по биомониторингу человека BPA был обнаружен в моче у 92% взрослых участников исследования из 11 европейских стран“, – отмечает эксперт.

Как отмечает Марина Кричевская, люди постоянно подвергаются воздействию BPA, поскольку он может выделяться из пищевых контейнеров и других продуктов повседневного использования, особенно при повышении температуры.

Это вещество, по ее словам, встречается и в широком спектре других продуктов. К ним относятся: термобумага для чеков, компьютеры, текстиль, краски и клеи, строительные материалы (в частности, напольные покрытия), игрушки, компакт-диски, покрытия кузова автомобиля, медицинское оборудование и стоматологические герметики.

„BPA используют, например, в поликарбонатном пластике – прозрачном и жестком, используемом для изготовления диспенсеров для воды, контейнеров для хранения пищевых продуктов и многоразовых бутылок для напитков“, – говорит профессор Марина Кричевская, руководитель магистерской программы „Химическая технология и технологии защиты окружающей среды“ в Институте технологий материалов и окружающей среды при Таллиннском техническом университете (ТТУ).

На самом деле бисфенол А (BPA) – отнюдь не новая разработка химической промышленности. Его добавляют для упрочнения пластмасс более 50 лет. BPA считается одним из самых продаваемых химических веществ в мире – его много где применяют.

Исследования в Эстонии не проводили, но есть все основания считать, что наша ситуация с водой из-под крана схожа с той, что сложилась у наших северных соседей.

„Трубопровод состоит из нескольких частей, – объясняет представитель предприятия Кристийна Тамберг. – Следует различать трубопровод общей водопроводной сети, обслуживанием которого занимается компания Tallinna Vesi в Таллинне. Водопроводная вода в нем была проверена: бисфенол А не обнаружен. Однако водопровод конкретного дома – это уже ответственность квартирного товарищества или собственника здания“.

„Ремонт водопроводов с так называемой перефутеровкой (нанесением покрытия) может привести к вымыванию проблемного BPA в питьевую воду. Нанесение покрытия – это один из менее дорогих методов восстановления старых водопроводных труб вместо их замены“, – констатирует специалист.

Бисфенол А используется в том числе и для производства эпоксидных смол. Как рассказывает наш эксперт, смолами покрывают не только банки и баки для пищевых продуктов и напитков, но и внутреннюю часть труб, используемых для подачи питьевой воды.

„Проблемным может оказаться контакт воды или пищи с материалами, а также люди могут подвергаться воздействию BPA в помещении из-за вымывания этого вещества из поликарбонатных пластиковых изделий и загрязненной пыли“, – дополняет эксперт.

По словам Марины Кричевской, в отличие от многих других химических загрязнителей BPA не сохраняется в окружающей среде и не накапливается в живых организмах в значительной степени.

„BPA классифицируется в ЕС как опасное химическое вещество, которое может нарушить нормальное функционирование гормональной системы и вызывать, например, аллергические кожные реакции и раздражение дыхательных путей, – поясняет специалист. – Допустимая суточная доза – это количество вещества, которое можно принимать ежедневно в течение жизни без значительного риска для здоровья. При повторной оценке были учтены новые научные данные и получен TDI, равный 0,2 нанограмма на килограмм веса тела в день. Это заменяет предыдущий TDI в размере 4 микрограммов на килограмм массы тела в день, который был получен EFSA восемью годами ранее. Таким образом, новый порог допустимого суточного потребления – в 20 000 раз ниже прежнего значения, установленного в 2015 году, что является очень значительным изменением“.

По словам Кристийны Тамберг, они всегда рекомендовали пить холодную водопроводную воду: „Мы постоянно следим за ее качеством – оно находится на высоком уровне, вода не содержит вредных веществ. Также мы исследовали содержание BPA в питьевой воде – в холодной воде он практически отсутствует, результаты всегда были ниже границы нормы“.

Как защитить себя

Запрет на BPA в пластике для детей действует уже более 10 лет. Но химикат по-прежнему применяют в производстве, например, упаковки пищевых продуктов. Почему, зная о вреде химиката, его все равно используют?

„Изменения происходят в соответствии с поправками в законодательстве: начинают использовать другие – новые и на данный момент безопасные материалы, – поясняет Марина Кричевская. – Но развивается и аналитическая техника, и токсикология, и в воде или организмах обнаруживаются всё новые компоненты, которые раньше мы просто не могли проанализировать в таких низких концентрациях и не знали об их токсичности“.

По ее словам, регулятивные меры по ограничению использования BPA быстро снизят его воздействие на человека. В первую очередь это касается одноразовых материалов, контактирующих с пищей.

„Другие типы продуктов, содержащих BPA, имеют более длительный жизненный цикл, и для них эффект от мер по снижению воздействия на человека будет медленнее“, – признает эксперт. И относит к этой группе, например, потребительские товары из поликарбоната, изделия из PVC, в которых в качестве добавки использовался BPA, а также эпоксидные покрытия для труб.

Эксперты призывают к бдительности и потребителей. По мнению Кристийны Тамберг из Tallinna Vesi, пластиковая бутылка также может выделять в воду вредное для здоровья химическое вещество, если бутылку оставить в машине в жаркий летний день.

„Наша позиция заключается в том, что самый полезный для здоровья и экологически чистый напиток – это свежая холодная водопроводная вода“, – заверяет Тамберг.