Долговая ловушка. Что делать, если нет возможности платить по кредиту?
Кредитомания – симптом нашего времени. Сегодня сложно найти человека, у которого нет обязательств перед финансовыми учреждениями. Потребителей манят бесчисленные предложения – товаров, авто, турпутевок. Что тут говорить о недвижимости – купить жилье без помощи банка могут немногие. Есть и такие, кто берет в долг, чтобы оплатить счета. Но что делать, если погашать кредит своевременно нет возможности? „МК-Эстония“ выяснила у экспертов, как избежать долговой ямы.
Несколько лет назад Игорь воплотил свою мечту и купил дом – в кредит. Однако вскоре мужчина остался без работы и, как следствие, возникли проблемы с выплатами. Пока он искал работу, копился долг.
Что предлагают финансовые организации для решения подобных проблем и как много в Эстонии людей с долгами?
Хорошо справляются
По данным Aktiva Finance Group, материнской компании Julianus Inkasso, по состоянию на декабрь 2023 года количество должников увеличилось на 1500 человек по сравнению с весной прошлого года. Выросла и средняя сумма долга: с 3600 до 4400 евро. Всего в декабре 2023-го насчитывалось 224 000 должников, а их общая сумма выросла с 280 до 370 миллионов.
Вместе с тем, Тармо Улла, руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank, считает, что люди в Эстонии хорошо адаптировались к трудным временам.
„Клиенты, взявшие жилищные кредиты в Swedbank, справляются с платежами. Доля кредитов с просрочкой более 90 дней крайне низка – менее 0,05%. Если и возникают трудности с платежами, то они в основном связаны с отсутствием работы и доходов, болезнью или чрезмерным займом“, – говорит он.
Силле Халланг, руководитель отдела обслуживания частных клиентов банка SEB, отмечает: „Качество кредитного портфеля частных клиентов остается на хорошем уровне, и в настоящее время мы не наблюдаем роста просроченной задолженности“.
Прийт Рум, руководитель отдела коммуникации банка LHV, сообщил, что в целом количество должников банка остается низким.
„Трудности с выплатой жилищных кредитов есть у единичных клиентов. В случае потребительских кредитов, предлагаемых LHV Finance, с конца прошлого года мы заметили небольшую тенденцию к увеличению просроченной задолженности, но в некоторые месяцы ситуация улучшалась“, – поясняет он.
При этом Aktiva Finance Group констатирует: средняя сумма задолженности в декабре 2023 года существенно увеличилась у тех, у кого – более трех долгов, а это значит, что они получили откуда-то дополнительный кредит или другой ранее заключенный кредит стал просроченным.
Советуют банкиры
Эксперты сходятся во мнении: если возникли сложности с выплатами кредита, первый шаг – признать проблему.
„Это поможет избежать более сложных ситуаций, включая потерю права выкупа и банкротство“, – поясняет Улла.
В банках, как правило, заготовлены определенные тактики на тот или иной случай затруднений с платежами.
„Временно облегчат ситуацию: отпуск по основному платежу, продление срока и, в отдельных случаях, рефинансирование. Наши специалисты обсуждают ситуацию с клиентом, помогают прописать все обязательства и возможные решения“, – говорит Тармо Улла.
Не задерживаться с обращением в банк рекомендует и Силле Халланг. Выбор подходящего решения для клиента, по ее словам, зависит от ситуации.
Есть и более радикальные меры.
„Кредит обеспечен недвижимостью, и в крайнем случае может быть оговорен срок, в течение которого клиент должен продать этот актив или, например, обменять недвижимость на более дешевую. Либо реализовать дополнительную недвижимость“, – говорит Прийт Рум.
Если же должник все-таки попал к коллекторам, то, как отмечает Мерле Лауримяэ, исполнительный директор Julianus Inkasso OÜ, нужно работать с консультантом: „Это позволит избежать судебных разбирательств и исполнительных производств. Решение есть всегда, нужно только общаться и демонстрировать готовность его найти“.
В идеале – заранее все просчитать прежде, чем брать кредит.
„Стоит знать, что общая сумма обязательств по кредиту не должна превышать 30–50% ежемесячного дохода“, – подчеркивает Тармо Улла.
Чтобы избежать трудностей с оплатой, по словам эксперта, было бы разумно экономить, а также при получении кредита взвесить все преимущества страхования платежей.
Рассмотрим же варианты, которые могут быть в случае проблем с платежами по кредиту.
Платежный отпуск
Он может касаться только основной части кредита, а может быть полным.
Отпуск по основной части подойдет тем, у кого доходы (личные или семьи) временно уменьшились.
„Платежные каникулы означают, что заемщик продолжает платить проценты и ставит на паузу выплату основной части кредита. Важно понимать, что если основную часть кредита не будут возвращать, то общая стоимость кредита увеличится“, – объясняет Тармо Улла.
„По окончании этого периода ежемесячные выплаты несколько увеличатся, – дополняет Силле Халланг. – Так как непогашенная в течение льготного периода сумма основного долга будет добавлена к будущим ежемесячным выплатам“.
Полный платежный отпуск могут предоставить в случае кредитов, обеспеченных недвижимым имуществом. В таком случае период полного платежного отпуска, как правило, не превышает 6 месяцев. И можно приостановить платежи как по основной части кредита, так и по процентам.
И в Swedbank, и в SEB основная причина обращений клиентов по поводу платежного отпуска – потеря работы.
Дополнительный заем
Бывает, что долг накопился, а денег для уплаты пени и процентов нет. Тогда банк предоставляет дополнительную сумму для погашения накопившегося долга.
Это решение банк предлагает только в том случае, если существует вероятность, что в будущем у заемщика появится регулярный доход для уплаты более крупных ежемесячных платежей.
Продление срока договора
Продление кредитного периода поможет, если доходы снизились.
Как отмечает Силле Халланг, этот вариант позволяет уменьшить ежемесячный платеж по кредиту.
„Максимально жилищный кредит дают на 30 лет. Например, если ипотечный кредит будет выплачиваться еще 20 лет, этот период может быть продлен до 10 лет, – говорит эксперт. – Стоит учитывать, что расходы по процентам будут увеличиваться на протяжении всего срока кредита. Кредитные эксперты помогут рассчитать проценты, или же можно сделать это самостоятельно с помощью кредитного калькулятора на сайте SEB“.
Объединение небольших кредитов в один
Этот вариант подойдет тем, у кого есть малые кредиты или кредитные карточки. В этом случае небольшие кредиты объединяют в один кредит с определенным сроком, что даёт возможность уменьшить суммы, необходимые для ежемесячных платежей.
Страхование платежей
Это решение поможет платить, если вы потеряли работу или находитесь на больничном (сами или с ребенком) дольше 30 дней.
Размер страхового взноса зависит от периода возврата кредита и возраста застрахованного. Детали следует уточнять в банке, в котором взят кредит.
Например, в Swedbank договор страхования можно заключить в отношении кредита, период возврата которого составляет не менее года, а остаток составляет не менее 500 евро.
Страхование платежей могут оформить клиенты не старше 62 лет. По достижении 63 лет договор страхования не продлевают.
Райво Варе,
эксперт по экономике
Если есть возможность не брать кредит в этом году, то лучше не брать. Сейчас процентные ставки выше, чем они могли бы быть.
Если кредит все-таки очень нужен, то откладывать его в надежде, что ставки через полгода снизятся, нет смысла. Ставки будут снижаться, но медленнее, чем ожидается.
Какие бы ни были условия банковского кредита – ни в коем случае не обращайтесь в долговые конторы, для которых сейчас раздолье! Потому что процентные ставки в таких организациях в десятки раз выше.
Если у вас проблема с кредитом, то лучше пойти в банк, договориться, взять отсрочку или вместе с банком найти другое решение. С долговыми фирмами договориться невозможно – они заберут свои более 20% любой ценой.
Евгений Твердохлебов,
присяжный адвокат
В случае проблем нужно обращаться и к независимому консультанту, а не ограничиваться только советами банков или иных кредитодателей. Более точный совет по освобождению от долгов можно дать, только ознакомившись со всеми нюансами ситуации. Иногда удается подобрать неспецифические меры, которые позволяют добиться цели клиента.
Считаю полезным подробнее объяснить принцип ответственного кредитования. Кредитодатель должен выполнить до выдачи кредита две обязанности: сбор и анализ информации и разъяснение рисков клиенту.
Сбор информации включает в себя выяснение истинной цели клиента при получении кредита и проверки, действительно ли выдача такого кредита сможет удовлетворить истинную потребность клиента. После этого нужно выяснить, сможет ли клиент возвращать кредит, понимает ли клиент, какие принимает на себя обязательства. Нужно собирать информацию не только со слов клиента, но и из независимых источников. После этого проводится анализ собранного материала.
Разъяснение рисков касается как общих рисков, которые известны экономистам и финансистам, но могут быть не известны обычным людям, так и специфических рисков, связанных с конкретным человеком и его ситуацией. Также могут быть и риски, создаваемые самим кредитодателем.
Например, общим риском может быть происходящий предположительно каждые 10–20 лет экономический спад, когда предприятия теряют заказы, сокращают своих работников или уменьшают их зарплату, а работники из-за этого не справляются с возвратом кредита и вынуждены продавать купленную за счет этого кредита недвижимость.
В таких условиях, когда покупателей недвижимости становится все меньше, а желающих продать все больше, цены могут упасть настолько, что недвижимость будет продана дешевле, и полученных денег будет недостаточно, чтобы погасить кредит полностью. В результате человек лишается жилья и еще остается должен банку. Если кредит дают на срок 30–40 лет, а кризисы возникают зачастую каждые 10–20 лет, то этот риск касается практически всех. О нем нужно помнить, принимая решение, брать кредит или нет.
Риском, связанным с конкретным человеком, может быть недостаточно стабильная, по мнению банка, работа. Например, у работодателя всего один крупный заказчик, и если он перестанет заказывать или платить, то работодатель не сможет платить человеку зарплату, человек может лишиться дохода и не сможет возвращать кредит.
Риском, связанным с самим кредитодателем, может быть практика, что при реализации залогов в первую очередь продают недвижимость не связанного с кредитом человека. Например, внук берет кредит и в качестве дополнительного залога устанавливает ипотеку на квартиру бабушки.
Если внук не сможет платить, то кредитополучатель может (а в 2007–2010 годах так нередко и было) в первую очередь продать квартиру бабушки.
Было бы красиво (в законе это напрямую не установлено), если кредитодатель разъяснил бы риски не только кредитополучателю, но и тому, кто обеспечивает этот кредит своим имуществом (залогодатель) или своей ответственностью (поручитель). Также добрым обычаем считается совет, данный кредитодателем кредитополучателю и залогодателю или поручителю – обратиться для анализа рисков к независимому юристу.
Выполнение обязанностей, вытекающих из принципа добросовестного кредитования, должен документировать и доказывать в случае спора кредитодатель.
Госсуд неоднократно выражал мнение, что если кредитодатель нарушил такую обязанность, то он отвечает за причиненный ущерб. Такой ущерб может возникнуть из-за того, что человек, не будучи осведомленным, заключил договор, который он бы не заключал, если бы знал о рисках, и потому, когда риски реализовались, то возник вышеописанный ущерб.
Тогда Госсуд указывал на возможность предъявить банку требование о возмещении ущерба и взаимозачесть требование банка вернуть кредит с требованием клиента возместить ущерб, причиненный недостаточным разъяснением рисков и недостаточной проверкой обстоятельств.
После таких решений Госсуда юристы стали массово спорить в суде и ссылаться на такую возможность.
Несмотря на то, что Госсуд неоднократно о такой возможности писал в своих решениях, я не знаю ни единого случая, когда бы человека на этом основании освободили от необходимости возвращать полученные деньги.
Как помогает столица в решении проблем с долгами?
Арне Кайлас,
заместитель руководителя Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения
Если у человек или семьи уже есть долг по квартплате, задолженность за телефонную связь, кредит от частного лица или в банке (жилищный, учебный, малый кредит и т. д.), задолженность по кредитной карте, лизинг, платеж в рассрочку, налоговая задолженность, неоплаченные штрафы, пени и др., которые невозможно погасить, следует обратиться к консультанту по вопросам долговых обязательств.
Консультант по вопросам долговых обязательств информирует о правах и обязанностях, вместе с должником поищет способы уменьшить долги (например, составит график платежей) или ликвидировать их (например, предоставит реструктуризацию просроченных задолженностей). Это консультационная услуга, в рамках которой материальная помощь не оказывается.
Консультант поможет при необходимости общаться с судебными приставами и кредиторами, подготовить необходимые заявления и документы, научиться грамотно распоряжаться средствами, чтобы избежать новых долгов (анализ доходов и расходов, управление финансами и т. д.), решить прочие проблемы, связанные с долгами.
Кроме того, когда проблемы с финансами только начинают возникать, можно обратиться за экономической консультацией.
Экономическая консультация поможет, если долги еще не возникли, однако есть проблемы с распределением финансов в повседневной жизни.
В экономическое консультирование входит: составление анализа доходов и расходов, семейного бюджета, обучение грамотному распределению финансов, чтобы избегать долгов.
Для тех, чье место жительства, согласно регистру народонаселения, находится в Таллинне, услуги финансового консультанта и экономической консультации бесплатны.
Чем поможет государство?
Узнать о своих правах в связи с долгами можно у юристов в бюро Hugo OÜ – партнера Министерства юстиции. Услуга стоит 5 евро.
2 часа консультации доступны для всех, чей доход – до 1200 евро в месяц.
К семейным делам, касающимся прав ребенка, применяется доход до 2000 евро (включительно). Условие о верхнем пределе дохода не распространяется на консультации для людей с особыми потребностями и пожилых, если они организуются Эстонской палатой людей с ограниченными возможностями (EPIKoda) и Союзом пенсионеров на основании договора.
С 1 января 2024 года дополнительные 3 часа консультации стоят 45 евро 75 центов за час.
Услуга (по записи) доступна в Таллинне, Хаапсалу, Йыгева, Йыхви, Курессааре, Кярдла, Нарве, Пайде, Пылва, Пярну, Раквере, Рапла, Тарту, Валга, Вильянди и Выру.
Куда обратиться за советом
Помимо общения с кредитором, можно, во‑первых, обратиться за помощью к консультантам по долговым обязательствам, которые работают по всей Эстонии, а во‑вторых – получить бесплатную юридическую помощь от государства.
Тем, кто потерял работу, такую услугу предлагает Касса по безработице.
Консультации по долговым вопросам организует и столица – для жителей Таллинна бесплатно, для других – 46 евро/час.
„Если человек нуждается в помощи, то необходимо обращаться в отдел социального обеспечения при районной управе по месту жительства“, – поясняет заместитель руководителя Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения Арне Кайлас.
Он добавляет, что начиная с июля 2022 года при назначении прожиточного пособия учитывают выплаты по жилищному кредиту, и, получая это пособие, человек может выйти из трудного положения, сохранив жилье.