Долговая ловушка. Что делать, если нет возможности платить по кредиту?

При этом Aktiva Finance Group констатирует: средняя сумма задолженности в декабре 2023 года существенно увеличилась у тех, у кого – более трех долгов, а это значит, что они получили откуда-то дополнительный кредит или другой ранее заключенный кредит стал просроченным.

„Трудности с выплатой жилищных кредитов есть у единичных клиентов. В случае потребительских кредитов, предлагаемых LHV Finance, с конца прошлого года мы заметили небольшую тенденцию к увеличению просроченной задолженности, но в некоторые месяцы ситуация улучшалась“, – поясняет он.

Силле Халланг, руководитель отдела обслуживания частных клиентов банка SEB, отмечает: „Качество кредитного портфеля частных клиентов остается на хорошем уровне, и в настоящее время мы не наблюдаем роста просроченной задолженности“.

„Клиенты, взявшие жилищные кредиты в Swedbank, справляются с платежами. Доля кредитов с просрочкой более 90 дней крайне низка – менее 0,05%. Если и возникают трудности с платежами, то они в основном связаны с отсутствием работы и доходов, болезнью или чрезмерным займом“, – говорит он.

Вместе с тем, Тармо Улла, руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank, считает, что люди в Эстонии хорошо адаптировались к трудным временам.

По данным Aktiva Finance Group, материнской компании Julianus Inkasso, по состоянию на декабрь 2023 года количество должников увеличилось на 1500 человек по сравнению с весной прошлого года. Выросла и средняя сумма долга: с 3600 до 4400 евро. Всего в декабре 2023-го насчитывалось 224 000 должников, а их общая сумма выросла с 280 до 370 миллионов.

Что предлагают финансовые организации для решения подобных проблем и как много в Эстонии людей с долгами?

Несколько лет назад Игорь воплотил свою мечту и купил дом – в кредит. Однако вскоре мужчина остался без работы и, как следствие, возникли проблемы с выплатами. Пока он искал работу, копился долг.

„Платежные каникулы означают, что заемщик продолжает платить проценты и ставит на паузу выплату основной части кредита. Важно понимать, что если основную часть кредита не будут возвращать, то общая стоимость кредита увеличится“, – объясняет Тармо Улла.

Он может касаться только основной части кредита, а может быть полным.

Рассмотрим же варианты, которые могут быть в случае проблем с платежами по кредиту.

Чтобы избежать трудностей с оплатой, по словам эксперта, было бы разумно экономить, а также при получении кредита взвесить все преимущества страхования платежей.

Если же должник все-таки попал к коллекторам, то, как отмечает Мерле Лауримяэ, исполнительный директор Julianus Inkasso OÜ, нужно работать с консультантом: „Это позволит избежать судебных разбирательств и исполнительных производств. Решение есть всегда, нужно только общаться и демонстрировать готовность его найти“.

„Кредит обеспечен недвижимостью, и в крайнем случае может быть оговорен срок, в течение которого клиент должен продать этот актив или, например, обменять недвижимость на более дешевую. Либо реализовать дополнительную недвижимость“, – говорит Прийт Рум.

Не задерживаться с обращением в банк рекомендует и Силле Халланг. Выбор подходящего решения для клиента, по ее словам, зависит от ситуации.

„Временно облегчат ситуацию: отпуск по основному платежу, продление срока и, в отдельных случаях, рефинансирование. Наши специалисты обсуждают ситуацию с клиентом, помогают прописать все обязательства и возможные решения“, – говорит Тармо Улла.

В банках, как правило, заготовлены определенные тактики на тот или иной случай затруднений с платежами.

Это решение поможет платить, если вы потеряли работу или находитесь на больничном (сами или с ребенком) дольше 30 дней.

Этот вариант подойдет тем, у кого есть малые кредиты или кредитные карточки. В этом случае небольшие кредиты объединяют в один кредит с определенным сроком, что даёт возможность уменьшить суммы, необходимые для ежемесячных платежей.

„Максимально жилищный кредит дают на 30 лет. Например, если ипотечный кредит будет выплачиваться еще 20 лет, этот период может быть продлен до 10 лет, – говорит эксперт. – Стоит учитывать, что расходы по процентам будут увеличиваться на протяжении всего срока кредита. Кредитные эксперты помогут рассчитать проценты, или же можно сделать это самостоятельно с помощью кредитного калькулятора на сайте SEB“.

Это решение банк предлагает только в том случае, если существует вероятность, что в будущем у заемщика появится регулярный доход для уплаты более крупных ежемесячных платежей.

Бывает, что долг накопился, а денег для уплаты пени и процентов нет. Тогда банк предоставляет дополнительную сумму для погашения накопившегося долга.

Полный платежный отпуск могут предоставить в случае кредитов, обеспеченных недвижимым имуществом. В таком случае период полного платежного отпуска, как правило, не превышает 6 месяцев. И можно приостановить платежи как по основной части кредита, так и по процентам.

„По окончании этого периода ежемесячные выплаты несколько увеличатся, – дополняет Силле Халланг. – Так как непогашенная в течение льготного периода сумма основного долга будет добавлена к будущим ежемесячным выплатам“.

Сбор информации включает в себя выяснение истинной цели клиента при получении кредита и проверки, действительно ли выдача такого кредита сможет удовлетворить истинную потребность клиента. После этого нужно выяснить, сможет ли клиент возвращать кредит, понимает ли клиент, какие принимает на себя обязательства. Нужно собирать информацию не только со слов клиента, но и из независимых источников. После этого проводится анализ собранного материала.

В случае проблем нужно обращаться и к независимому консультанту, а не ограничиваться только советами банков или иных кредитодателей. Более точный совет по освобождению от долгов можно дать, только ознакомившись со всеми нюансами ситуации. Иногда удается подобрать неспецифические меры, которые позволяют добиться цели клиента.

Если у вас проблема с кредитом, то лучше пойти в банк, договориться, взять отсрочку или вместе с банком найти другое решение. С долговыми фирмами договориться невозможно – они заберут свои более 20% любой ценой.

Какие бы ни были условия банковского кредита – ни в коем случае не обращайтесь в долговые конторы, для которых сейчас раздолье! Потому что процентные ставки в таких организациях в десятки раз выше.

Если кредит все-таки очень нужен, то откладывать его в надежде, что ставки через полгода снизятся, нет смысла. Ставки будут снижаться, но медленнее, чем ожидается.

Если есть возможность не брать кредит в этом году, то лучше не брать. Сейчас процентные ставки выше, чем они могли бы быть.

Страхование платежей могут оформить клиенты не старше 62 лет. По достижении 63 лет договор страхования не продлевают.

Например, в Swedbank договор страхования можно заключить в отношении кредита, период возврата которого составляет не менее года, а остаток составляет не менее 500 евро.

Разъяснение рисков касается как общих рисков, которые известны экономистам и финансистам, но могут быть не известны обычным людям, так и специфических рисков, связанных с конкретным человеком и его ситуацией. Также могут быть и риски, создаваемые самим кредитодателем.

Например, общим риском может быть происходящий предположительно каждые 10–20 лет экономический спад, когда предприятия теряют заказы, сокращают своих работников или уменьшают их зарплату, а работники из-за этого не справляются с возвратом кредита и вынуждены продавать купленную за счет этого кредита недвижимость.

В таких условиях, когда покупателей недвижимости становится все меньше, а желающих продать все больше, цены могут упасть настолько, что недвижимость будет продана дешевле, и полученных денег будет недостаточно, чтобы погасить кредит полностью. В результате человек лишается жилья и еще остается должен банку. Если кредит дают на срок 30–40 лет, а кризисы возникают зачастую каждые 10–20 лет, то этот риск касается практически всех. О нем нужно помнить, принимая решение, брать кредит или нет.

Риском, связанным с конкретным человеком, может быть недостаточно стабильная, по мнению банка, работа. Например, у работодателя всего один крупный заказчик, и если он перестанет заказывать или платить, то работодатель не сможет платить человеку зарплату, человек может лишиться дохода и не сможет возвращать кредит.

Риском, связанным с самим кредитодателем, может быть практика, что при реализации залогов в первую очередь продают недвижимость не связанного с кредитом человека. Например, внук берет кредит и в качестве дополнительного залога устанавливает ипотеку на квартиру бабушки.

Если внук не сможет платить, то кредитополучатель может (а в 2007–2010 годах так нередко и было) в первую очередь продать квартиру бабушки.