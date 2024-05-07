Наводим порядок в домашних аптечках. Какие лекарства должны быть в каждом доме и что делать с просроченными препаратами?

Специалист по экологическому просвещению Департамента окружающей среды Эстонии Мария Смельська утверждает: самые „удобные“ способы – выбросить в мусорное ведро или слить в унитаз – категорически не подходят.

– Мария, как вы считаете, есть ли в наших аптечках какие-то безобидные препараты, которые можно еще некоторое время использовать по окончании срока годности? Или безжалостно избавляться следует от всего?

– Думаю, что экспериментировать точно не стоит. Сроки годности указаны именно для того, чтобы потребители их соблюдали. Более того: на упаковках указаны еще и условия хранения.

Удобно, что большинство лекарств можно хранить при комнатной температуре в сухом темном месте, но некоторые все же нужно хранить в холодильнике. При нарушении условий хранения срок годности сокращается.

– Что делать с просроченным лекарством? Мне приходилось слышать мнение, что раз уж мы принимаем лекарства внутрь, их вполне можно выбрасывать в пищевой мусор.

– У мусора из контейнера для пищевых отходов есть несколько путей – производство компоста, биотоплива или топлива для добычи энергии. Вероятность того, что мусор с выброшенными лекарствами отправится в компост, очень велика.

Насколько это опасно, мы все понимаем. У многих жителей Эстонии есть свои сады и огороды, и я очень сомневаюсь, что кто-то выбросит лекарства в свою компостную яму.

– Может быть, можно выбросить в обычный мусор?

– Нет. Лекарства относятся к категории опасных отходов, они не должны попадать на свалку. Ведь в этом случае опасные вещества попадут в грунтовые воды.

– Очень удачным решением многие считают слить просроченные лекарства в унитаз. Туда и не такое смывают, но очистительные системы делают свое дело.

– Вода из канализации проходит механическую (фильтрация) и химическую очистку. Химическая очистка, на которую мы рассчитываем, смывая медпрепараты в унитаз, направлена на конкретные компоненты.