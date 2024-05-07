Наводим порядок в домашних аптечках. Какие лекарства должны быть в каждом доме и что делать с просроченными препаратами?(1)
Пандемия научила нас, что иметь в домашней аптечке все нужные, и, что немаловажно, непросроченные лекарства бывает жизненно необходимо. Поэтому необходимо регулярно проводить ревизию аптечки, избавляться от препаратов с истекшим сроком годности и, соответственно, восполнять „пробелы“. И тут возникает непростой вопрос: а что делать с лекарствами, срок годности которых истек или в которых больше нет надобности, как их правильно утилизировать? Пишет „МК-Эстония“.
Специалист по экологическому просвещению Департамента окружающей среды Эстонии Мария Смельська утверждает: самые „удобные“ способы – выбросить в мусорное ведро или слить в унитаз – категорически не подходят.
– Мария, как вы считаете, есть ли в наших аптечках какие-то безобидные препараты, которые можно еще некоторое время использовать по окончании срока годности? Или безжалостно избавляться следует от всего?
– Думаю, что экспериментировать точно не стоит. Сроки годности указаны именно для того, чтобы потребители их соблюдали. Более того: на упаковках указаны еще и условия хранения.
Удобно, что большинство лекарств можно хранить при комнатной температуре в сухом темном месте, но некоторые все же нужно хранить в холодильнике. При нарушении условий хранения срок годности сокращается.
– Что делать с просроченным лекарством? Мне приходилось слышать мнение, что раз уж мы принимаем лекарства внутрь, их вполне можно выбрасывать в пищевой мусор.
– У мусора из контейнера для пищевых отходов есть несколько путей – производство компоста, биотоплива или топлива для добычи энергии. Вероятность того, что мусор с выброшенными лекарствами отправится в компост, очень велика.
Насколько это опасно, мы все понимаем. У многих жителей Эстонии есть свои сады и огороды, и я очень сомневаюсь, что кто-то выбросит лекарства в свою компостную яму.
– Может быть, можно выбросить в обычный мусор?
– Нет. Лекарства относятся к категории опасных отходов, они не должны попадать на свалку. Ведь в этом случае опасные вещества попадут в грунтовые воды.
– Очень удачным решением многие считают слить просроченные лекарства в унитаз. Туда и не такое смывают, но очистительные системы делают свое дело.
– Вода из канализации проходит механическую (фильтрация) и химическую очистку. Химическая очистка, на которую мы рассчитываем, смывая медпрепараты в унитаз, направлена на конкретные компоненты.
Очевидно, что просто нереально использовать реагенты, которые нейтрализовывали бы абсолютно все, что нам приходит в голову выбросить в унитаз. Поэтому утилизировать лекарства таким способом – это очень плохая идея.
– Выходит, что избавиться от просроченных лекарств – очень непростое дело?
– Вовсе нет. Если лекарства просрочены, пришли в негодность или больше не используются по какой-либо другой причине, их нужно просто отнести в аптеку и отдать провизору. И хотя периодически люди жалуются, что аптеки отказываются принимать „просрочку“, думаю, это связано, прежде всего, с неосведомленностью потребителей.
Люди не знают, что это не только можно, но и нужно делать, и не несут старые медпрепараты в аптеки, и аптеки этим пользуются. Я слышала жалобы, что аптеки не принимают лекарства, произведенные в других странах, в частности – в РФ. Это не так, они обязаны принимать все медпрепараты вне зависимости от страны-изготовителя, после чего сдавать их на утилизацию.
При этом аптеки не обязаны принимать пищевые добавки, натуральные продукты, различные медицинские изделия. Их можно собирать вместе с другими бытовыми отходами, а при наличии опасных компонентов – отдельно и сдавать в пункт сбора опасных отходов.
Перед этим на сайте www.kuhuviia.ee желательно заранее убедиться, что в выбранном пункте приема отходов принимают лекарства.
– А как избавиться от ртутного градусника? И что делать, если он разбился?
– Ртутный градусник нужно однозначно нести в пункт приема опасных отходов.
Если градусник разбился, безопаснее всего поместить разбитый термометр вместе с тщательно собранной ртутью в плотно закрывающуюся емкость, например – в стеклянную банку с завинчивающейся крышкой. Шарики ртути можно собрать, например, листом бумаги. Ни в коем случае для сбора ртути нельзя использовать пылесос!
Ртуть испаряется при контакте с воздухом, и именно пары ртути токсичны. Поэтому после того, как все убрали, помещение необходимо правильно и неоднократно проветривать. Пары ртути тяжелее воздуха, внизу их больше, поэтому дети и домашние животные подвергаются гораздо большему риску отравления.
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