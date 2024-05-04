Женщину посадили в тюрьму за распитие алкоголя с несовершеннолетним. Она не хотела пить в одиночестве

Ранним утром, в 7 часов, Сааремяэ пригласила 15-летнего Марко*, жившего по соседству, в свою квартиру, предложив ему пиво. После этого она налила ему рюмку водки, обосновав это тем, что не хочет пить в одиночестве.

По словам Марко, на столе в доме Сааремяэ стояла литровая бутылка водки Poolik, но на тот момент в ней оставалось около четверти алкоголя. Сааремяэ объяснила ему, что не хочет пить в одиночестве, после чего налила полную рюмку, поставила перед Марко и сказала: "Выпей тоже“. Марко вспоминает, что он дважды четко ответил, что не хочет. Но Сааремяэ подошла и сунула рюмку ему прямо под нос. Молодой человек сдался и выпил.