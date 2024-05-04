04.05.2024, 09:25
Женщину посадили в тюрьму за распитие алкоголя с несовершеннолетним. Она не хотела пить в одиночестве(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Геттер Сааремяэ (34 года) проведет четыре месяца за решеткой за то, что решила выбрать себе в собутыльники 15-летнего знакомого.
Геттер Сааремяэ предстала перед судом за то, что одним утром в июле прошлого года подстрекала к употреблению алкоголя несовершеннолетнего человека.
Ранним утром, в 7 часов, Сааремяэ пригласила 15-летнего Марко*, жившего по соседству, в свою квартиру, предложив ему пиво. После этого она налила ему рюмку водки, обосновав это тем, что не хочет пить в одиночестве.