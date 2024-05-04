ЧП и криминал
04.05.2024, 09:25

Женщину посадили в тюрьму за распитие алкоголя с несовершеннолетним. Она не хотела пить в одиночестве

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Alaealise alkoholi tarvitamisele kallutamine on karistatav.
Alaealise alkoholi tarvitamisele kallutamine on karistatav.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Геттер Сааремяэ (34 года) проведет четыре месяца за решеткой за то, что решила выбрать себе в собутыльники 15-летнего знакомого.

Геттер Сааремяэ предстала перед судом за то, что одним утром в июле прошлого года подстрекала к употреблению алкоголя несовершеннолетнего человека.

Ранним утром, в 7 часов, Сааремяэ пригласила 15-летнего Марко*, жившего по соседству, в свою квартиру, предложив ему пиво. После этого она налила ему рюмку водки, обосновав это тем, что не хочет пить в одиночестве.

По словам Марко, на столе в доме Сааремяэ стояла литровая бутылка водки Poolik, но на тот момент в ней оставалось около четверти алкоголя. Сааремяэ объяснила ему, что не хочет пить в одиночестве, после чего налила полную рюмку, поставила перед Марко и сказала: "Выпей тоже“. Марко вспоминает, что он дважды четко ответил, что не хочет. Но Сааремяэ подошла и сунула рюмку ему прямо под нос. Молодой человек сдался и выпил.

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