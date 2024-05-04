ГРАФИКА | Какими курсами идут экономики Эстонии и Финляндии?(25)
Прогноз Банка Эстонии говорит о возвращении экономики к росту после двухлетней рецессии. Ожидается, что в течение следующих двух лет экономика страны возможно увеличится на 3% ежегодно. Однако, нужно учесть, что успех роста экономики не столь важен сам по себе, сколько в контексте сравнения с другими странами.
Для лучшего понимания сути современного экономического роста стоит обратиться к словам из произведения Льюиса Кэррола „Алиса в Стране чудес“. В этой книге Королева объясняет Алисе, что в их мире „нужно бежать со всех ног, чтобы хоть как-то оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, нужно бежать вдвое быстрее“. Вот также и в современной экономике: для сохранения эффективности и конкурентоспособности необходимо не просто расти, но и превосходить темпы роста других экономик.