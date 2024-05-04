ГРАФИКА | Какими курсами идут экономики Эстонии и Финляндии?

Для лучшего понимания сути современного экономического роста стоит обратиться к словам из произведения Льюиса Кэррола „Алиса в Стране чудес“. В этой книге Королева объясняет Алисе, что в их мире „нужно бежать со всех ног, чтобы хоть как-то оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, нужно бежать вдвое быстрее“. Вот также и в современной экономике: для сохранения эффективности и конкурентоспособности необходимо не просто расти, но и превосходить темпы роста других экономик.