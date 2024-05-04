Повысится госпошлина за удостоверяющие личность документы

Государственная пошлина за ID-карту увеличится с 30 евро до 45 евро (в самообслуживании – 20 и 35 евро соответственно), а пошлина за паспорт вырастет с 45 евро до 60 евро (в самообслуживании – 35 и 50 евро). Государственная пошлина за сделанные в срочном порядке ID-карты, паспорта и карты вида на жительство вырастет до 250 евро. Сейчас госпошлина за них составляет 45, 58 и 64 евро соответственно.