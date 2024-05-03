ПРОГНОЗ | Выходные будут относительно теплыми, новая неделя принесет похолодание

В субботу ночью в Западной Эстонии будет ясно и преимущественно без осадков, в Восточной Эстонии временами облачно. Ветер переменных направлений 1-6, в Северной и Восточной Эстонии ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха 1..7°С.

Днем небольшая переменная облачность. Вечером на северо-востоке Эстонии пройдет дождь. На островах ветер переменных направлений 2-7, на материке ветер западный, 4-9 м/с, днем ​​западный и северо-западный ветер усилится до 5-11, на побережье Вирумаа - порывами до 15 м/с. Температура воздуха 13..19, на северном побережье местами до 10°С.

В воскресенье ночью ясно, местами облачно, с небольшим количеством осадков. Ветер сменит западное направление на северное, его скорость будет в пределах 3-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 4..8°С.

Днем до полудня на материковой части Эстонии установится ясная погода без осадков, на островах тучи сгустятся, местами пройдет дождь. Во второй половине дня с западной части континента облачность усилится, местами в западной и южной Эстонии пройдет дождь. Ветер северный, со скоростью 3-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 11..17, на побережье местами опустится до 9°С.

В понедельник ночью нас ожидает небольшая облачность. В Западной и Южной Эстонии местами ливневые дожди. Ветер восточный и северо-восточный 3-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 1..7°С.

Днем переменная облачность. Ветер преимущественно северо-восточный, 4-9, порывами 13, на островах до 15 м/с. Температура воздуха 7..13, на северном побережье временами до 5°С .

Во вторник ночью переменная облачность, местами осадки. Ветер преимущественно северо-восточный, 4-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.

Днем небольшая облачность, временами дождь. Ветер северный 4-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 5..9°С.

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