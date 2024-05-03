Кто-то радуется, кто-то - нет. Владельцам солнечных панелей приходится доплачивать за проданную в сеть электроэнергию

В среду цена электроэнергии на бирже находилась в минусе целых семь часов (в среднем -2,42 евро за мегаватт-час). Если обычный домашний потребитель может радоваться таким моментам, то владельцам солнечных батарей это понравиться не может. В такие моменты им приходится доплачивать при продаже электроэнергии в сеть. „Как мы дошли до ситуации, когда людям, которые устанавливают солнечные панели, приходится выключать их, когда светит солнце, чтобы не переплачивать?“ — спросил один из владельцев солнечных панелей.