03.05.2024, 18:36
Кто-то радуется, кто-то - нет. Владельцам солнечных панелей приходится доплачивать за проданную в сеть электроэнергию(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Если цена на бирже электроэнергии в минусе, владельцам солнечных панелей приходится платить за нее самим при продаже электроэнергии в сеть. Всего несколько дней назад многие оказались именно в такой ситуации, пишет Delfi Ärileht.
В среду цена электроэнергии на бирже находилась в минусе целых семь часов (в среднем -2,42 евро за мегаватт-час). Если обычный домашний потребитель может радоваться таким моментам, то владельцам солнечных батарей это понравиться не может. В такие моменты им приходится доплачивать при продаже электроэнергии в сеть. „Как мы дошли до ситуации, когда людям, которые устанавливают солнечные панели, приходится выключать их, когда светит солнце, чтобы не переплачивать?“ — спросил один из владельцев солнечных панелей.