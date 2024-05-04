Таллинн приступил к составлению программы по сохранению и развитию городского имущества

Вице-мэр Вильяр Яаму отметил, что последовательный подход к управлению городской недвижимостью является одним из приоритетов деятельности городской управы.

„Поскольку целесообразное использование и управление недвижимостью требует, чтобы вопросы, касающиеся срока службы здания, строительства и управления рассматривались бы еще на стадии планирования и проектирования недвижимости, то основанного только на программах действий подхода, как это было до сих пор, уже недостаточно. Следовательно, ключевой идеей программы развития является подход, основанный на жизненном цикле, который объединяет весь процесс оказания услуг и планирования недвижимости“, – сказал Яаму.

Цель программы развития сферы „Сохранение и развитие городского имущества“ в стратегии „Таллинн 2035“ – уточнить план действий и направления до 2035 года и согласовать конкретные действия и инвестиции для их реализации. Программа определяет принципы развития, использования и управления городским имуществом в различных ведомствах и сферах, а также предусматривает основанный на жизненном цикле подход к имуществу.

Основанный на жизненном цикле подход означает, что содержание и развитие недвижимости разделяется на различные этапы, начиная с определения объекта, необходимого для предоставления общественных услуг, и заканчивая строительством или сносом здания. Цель программы развития – согласовать основные принципы, процессы и принятие решений на различных этапах, а также согласовать весь процесс с бюджетной стратегией и бюджетом города.

Для составления программы развития сферы городского имущества Таллинн заключил договор с компанией Civitta AS. По словам представителя компании Рагне Ваарик, важно, чтобы необходимые для координации сферы предпосылки согласовывались при участии всех сторон.