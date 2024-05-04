Мартин Херем: фонд оборонной промышленности - хорошая стартовая площадка для действующих в Эстонии предприятий

В апреле Херем говорил о том, что закупка необходимых Эстонии боеприпасов приведет к тому, что в течение следующих двух лет расходы на оборону увеличатся до пяти процентов ВВП, после чего расходы на оборону можно было бы снизить, так как мы уже будем располагать критически важным количеством боеприпасов.

Мартин Херем сказал сегодня Delfi, что его слова имели положительный отклик. „Судя по публикациям в СМИ, это имеет поддержку. Вопрос в том, откуда возьмутся эти деньги и на что мы их потратим. Можем ли мы потратить столько государственных ресурсов в Эстонии, оставив деньги в экономике страны, или же нам придется направить средства другим производителям за пределами Эстонии. Сегодня это основной вопрос“, - сказал Херем.