Таллиннская горуправа утвердила старейшин районов Кесклинн, Пирита и Пыхья-Таллинн
Сегодня на внеочередном заседании Таллиннская городская управа утвердила в должности старейшин районов Кесклинн, Пирита и Пыхья-Таллинн. Начиная с сегодняшнего дня, 3 мая, районом Кесклинн будет руководить Сандер Андла, районом Пирита – Дорис Раудсепп. Район Пыхья-Таллинна возглавит Кюлли Таммур. Все кандидаты были одобрены районными советами.
Старейшина района Кесклинн Сандер Андла до назначения на должность старейшины руководил отделом коммуникаций Партии реформ. Он также был советником фракции Партии реформ в парламенте и в Таллиннском городском собрании. В 2021 году Андла был избран в Таллиннское городское собрание, где являлся заместителем председателя фракции Партии реформ. С 2023 года изучает политологию в Таллиннском университете.
Сандер Андла отметил, что сфера деятельности будет широкой и, несомненно, предстоит решить много задач по улучшению качества жизни в районе Кесклинн. „Начиная с обустройства современного и качественного уличного пространства, учитывающего интересы всех участников дорожного движения. И заканчивая тем, чтобы Старый город Таллинна был привлекательным местом для бизнеса, работы и жизни“, – сказал Андла.
Старейшина района Пирита Дорис Раудсепп в 2020 году получила степень магистра социальных наук в области внутренней безопасности в Эстонской академии внутренней безопасности. Ранее Раудсепп работала в частном секторе, а с марта 2020 года она является ассистентом правления Фонда предпринимательства и инноваций (EISA).
Дорис Раудсепп намерена сосредоточиться на устойчивом развитии района и более активном вовлечении жителей. „Среди моих приоритетов – приведение городской среды в порядок и сохранение зеленых насаждений. Несомненно, я также ставлю перед собой задачу решить проблемы с общественным транспортом, возникшие в районе – в том числе восстановить прежний маршрут автобуса № 8. Также важно начать развитие прибрежной зоны Пирита, открыть первый в районе центр Perepesa и приступить к проектированию велодрома. Основная цель – создать в Пирита открытую и вовлекающую культуру управления, привлечь в район инвестиции для развития городского пространства, улучшить инфраструктуру и создать современную жилую среду для всех жителей района,“ – сказала Раудсепп.
Старейшина района Пыхья-Таллинн Кюлли Таммур в 2005 году получила прикладное высшее образование в Эстонской академии внутренней безопасности по специальности „Государственное управление и административный менеджмент“, а в 2010 году окончила Таллиннский университет со степенью магистра по специальности „Организационное поведение“. Ранее Таммур работала на различных должностях в Министерстве окружающей среды (сейчас Министерство климата) и Агентстве окружающей среды. В последнее время была стратегическим руководителем Министерства климата и руководителем проектов в Центре стратегического управления Таллинна. C 2017 года Таммур занимала пост председателя волостного совета Ляэне-Харью.
Кюлли Таммур подчеркнула, что для нее самое главное в управлении районом – быть доступной для людей, давая им уверенность в том, что их выслушают и помогут, если у них возникнут проблемы. „Будущее Пыхья-Таллинна должно основываться на долгосрочном планировании, поэтому нам необходимо продолжать разработку генеральной планировки района, благодаря которой мы сможем создать комфортную жилую среду для всех жителей и комплексно решить проблемы мобильности в районе. Также считаю важным поддерживать жителей и квартирные товарищества в процессе реновации жилья. Для этого важно предоставлять необходимые консультации и ускорять процессы делопроизводства, чтобы излишняя бюрократия не стала препятствием при ремонте многоквартирных домов“, – сказала Таммур.
Районные старейшины избираются на срок до завершения полномочий нынешней городской управы.
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