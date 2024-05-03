Таллиннская горуправа утвердила старейшин районов Кесклинн, Пирита и Пыхья-Таллинн

Старейшина района Кесклинн Сандер Андла до назначения на должность старейшины руководил отделом коммуникаций Партии реформ. Он также был советником фракции Партии реформ в парламенте и в Таллиннском городском собрании. В 2021 году Андла был избран в Таллиннское городское собрание, где являлся заместителем председателя фракции Партии реформ. С 2023 года изучает политологию в Таллиннском университете.

Сандер Андла отметил, что сфера деятельности будет широкой и, несомненно, предстоит решить много задач по улучшению качества жизни в районе Кесклинн. „Начиная с обустройства современного и качественного уличного пространства, учитывающего интересы всех участников дорожного движения. И заканчивая тем, чтобы Старый город Таллинна был привлекательным местом для бизнеса, работы и жизни“, – сказал Андла.

Старейшина района Пирита Дорис Раудсепп в 2020 году получила степень магистра социальных наук в области внутренней безопасности в Эстонской академии внутренней безопасности. Ранее Раудсепп работала в частном секторе, а с марта 2020 года она является ассистентом правления Фонда предпринимательства и инноваций (EISA).

Дорис Раудсепп намерена сосредоточиться на устойчивом развитии района и более активном вовлечении жителей. „Среди моих приоритетов – приведение городской среды в порядок и сохранение зеленых насаждений. Несомненно, я также ставлю перед собой задачу решить проблемы с общественным транспортом, возникшие в районе – в том числе восстановить прежний маршрут автобуса № 8. Также важно начать развитие прибрежной зоны Пирита, открыть первый в районе центр Perepesa и приступить к проектированию велодрома. Основная цель – создать в Пирита открытую и вовлекающую культуру управления, привлечь в район инвестиции для развития городского пространства, улучшить инфраструктуру и создать современную жилую среду для всех жителей района,“ – сказала Раудсепп.