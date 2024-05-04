Вероятно, в этом году ЕЦБ трижды снизит процентные ставки

Банк Греции рассмотрел последние данные Eurostat по инфляции и экономическому росту, и на основании этой статистики греческие эксперты пришли к выводу, что наиболее вероятным сценарием является три снижения ставок в 2024 году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Стурнараса. Показатели инфляции соответствуют последним прогнозам ЕЦБ, а производственные показатели за первый квартал стали положительным сюрпризом.

„Если такие темпы экономического роста сохранятся, рост потребительских цен, вероятно, будет немного выше нашего мартовского прогноза, но не поставить под угрозу цель в 2% к середине 2025 года“, — сказал Стурнарас.

Текущие прогнозы и заявления самих представителей ЕЦБ указывают на то, что ставки ЕЦБ, скорее всего, снизятся на июньском заседании, однако пока неясно, какими будут дальнейшие шаги Европейского центробанка.

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