Посещаемость бюро обслуживания Налогово-таможенного департамента снижается
Пик посещаемости бюро обслуживания Налогово-таможенного департамента (НТД) приходится на период с февраля по конец апреля, когда физические лица декларируют свои доходы. Количество клиентов, обратившихся в бюро, сократилось на 10% в этом году по сравнению с прошлым годом и на 33% по сравнению с данными за последние четыре года.
Люди в возрастной группе от 60 до 74 лет чаще всего обращались в этом году в бюро, что составило 36% от всех клиентов, посетивших НТД. Пожилые всё больше пользуются электронными услугами и руководитель отдела обслуживания клиентов Хели Кулламаа отметила, что использование электронных услуг увеличилось именно благодаря им.
„Количество клиентов старше 70 лет выросло больше всего среди пользователей услугами e-MTA; их было на 24% больше в этом году по сравнению с 2023 годом“, – сказала Кулламаа.
НТД получил к концу апреля более 767 000 деклараций, из которых только 2,5% было подано в бумажном виде. Деклараций на бумаге было предоставлено на 10 000 меньше, чем в прошлом году.
„Несмотря на то, что по-прежнему есть люди, у которых нет возможности пользоваться интернетом или средством аутентификации, практика показывает, что в бюро для подачи декларации обращались люди, у которых имеются интернет и средство аутентификации, однако у них утеряны или позабыты коды“, – пояснила Кулламаа.
„Также встречаются такие клиенты, у которых есть все возможности и средства, но они чувствуют себя более уверенно, когда чиновник распечатает им предварительно заполненные декларации или же просмотрит декларации, которые они сами распечатали и заполнили, а также внесёт эти данные в систему. Спрос на это снижается с каждым годом и мы чётко видим, что более солидный возраст не является помехой в использовании электронных услуг; доказательством этого служит период, когда декларирование проходило во время коронавируса и никто не пропустил подачу деклараций из-за закрытых бюро обслуживания“, – добавила Кулламаа.
Наиболее напряжённая работа ведётся в период декларирования по электронной почте и телефону: консультанты НТД ответили на 123 000 письменных и устных вопросов с февраля по апрель.
„Однако имеются некоторые исключения, которые действительно требуют реального появления человека в бюро; но обратная связь, полученная от клиентов, подтвердила, что 92% из них получили ответы на свои вопросы посредством единственного телефонного звонка или электронного письма“, – добавила Кулламаа.
„Поскольку наши темы являются серьёзными и сложными, то мы вносим большой вклад в обучение и натренированность наших консультантов. Для того, чтобы покрыть объёмы обслуживания в период декларирования доходов, привлекаются чиновники из других отделов. Ежегодная кампания „Месяц хорошего обслуживания“ также приходится на этот период и мы очень гордимся тем, что консультанты НТД получили за последние два года от общественного сектора больше всех похвал за его хорошее обслуживание“, – сказала она.
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