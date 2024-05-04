ПАНДЕМИЯ МОШЕННИЧЕСТВА | „Почему я был таким идиотом“, или Как мошенники не превратили 160 000 евро, „вложенные“ отцом семейства, в миллион

История Марко (имя изменено – ред.) удивительна, как и многие другие ей подобные: под покровом казалось бы идиллической жизни бурлит бесконечное недовольство, стремление человека постоянно стремиться к лучшему. Вот и Марко, приближающийся к среднему возрасту, мечтал о досрочном выходе на пенсию где-нибудь вдали от Эстонии.

И что подпитывает эту мечту больше, чем замаячившая на горизонте легкая возможность приумножить предыдущие инвестиции? Марко по сей день за это расплачивается, и не только деньгами, но и ценой человеческих отношений. Жестко, но это болезненный урок на всю жизнь.