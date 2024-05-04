04.05.2024, 10:20
ПАНДЕМИЯ МОШЕННИЧЕСТВА | „Почему я был таким идиотом“, или Как мошенники не превратили 160 000 евро, „вложенные“ отцом семейства, в миллион(21)
Еще до того, как Марко пришла в голову идея заработать на своих инвестициях, он уже был обобран до нитки – как, для него до сих пор остается загадкой. Невероятную историю рассказывает Delfi Ärileht.
История Марко (имя изменено – ред.) удивительна, как и многие другие ей подобные: под покровом казалось бы идиллической жизни бурлит бесконечное недовольство, стремление человека постоянно стремиться к лучшему. Вот и Марко, приближающийся к среднему возрасту, мечтал о досрочном выходе на пенсию где-нибудь вдали от Эстонии.