Любовный обман. 72-летняя женщина чуть не стала преступницей, отмывающей деньги

Эне (имя изменено – ред.) наслаждается жизнью на пенсии. Она ведет активный образ жизни, посещает кружки для пожилых людей и минимум раз в месяц ходит в кафе с тремя подругами. Женщина является активным пользователем Facebook и почти каждую неделю добавляет туда посты с фотографиями. В один прекрасный день пенсионерка заметила, что под ее постами начали появляться лайки и приятные комментарии от незнакомого мужчины по имени Роланд. В профиле Роланда в Facebook не было так много информации, как в профиле Эне. Всего несколько постов о природе и только одна фотография самого мужчины в качестве аватарки. Эне знала только то, что Роланд живет в США и является вдовцом.