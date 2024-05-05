Новости Эстонии
05.05.2024, 08:00

Любовный обман. 72-летняя женщина чуть не стала преступницей, отмывающей деньги

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Хотя каждая история любовного обмана уникальна, в случаях, выявленных SEB, вырисовывается схожая схема. Как правило, история начинается с быстро развивающегося общения в социальных сетях и заканчивается таким же быстрым и неожиданным исчезновением обманщика, пишет Ärileht.

Эне (имя изменено – ред.) наслаждается жизнью на пенсии. Она ведет активный образ жизни, посещает кружки для пожилых людей и минимум раз в месяц ходит в кафе с тремя подругами. Женщина является активным пользователем Facebook и почти каждую неделю добавляет туда посты с фотографиями. В один прекрасный день пенсионерка заметила, что под ее постами начали появляться лайки и приятные комментарии от незнакомого мужчины по имени Роланд. В профиле Роланда в Facebook не было так много информации, как в профиле Эне. Всего несколько постов о природе и только одна фотография самого мужчины в качестве аватарки. Эне знала только то, что Роланд живет в США и является вдовцом.

Поскольку комментарии Роланда под постами Эне стали обычным явлением, Эне, будучи вежливой дамой, стала благодарить его в ответ. После обмена любезностями, который продолжался в течение месяца, Роланд написал, что не прочь стать с Эне друзьями в Facebook, и отправил запрос на добавление в друзья. Женщина приняла приглашение, после чего началось активное общение.

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RusDelfi
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