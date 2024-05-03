ОЭСР прогнозирует рост экономики Эстонии, но в 2025 году(5)
Спад в экономике Эстонии закончен, считает Организация экономического сотрудничества и развития. По итогам года общий уровень почти не снизится, а дальше начнется рост, уверяют эксперты. Об этом пишет dv.ee.
После значительного спада и дальнейшего снижения ВВП Эстонии на 0,4% в этом году рост экономики страны ускорится до 2,6% в 2025 году, пишет Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в докладе „Прогноз роста мировой экономики на 2024 и 2025 годы“.
Восстановление случится благодаря развитию торговли, росту государственных инвестиций и снижению процентных ставок, пишут аналитики. Инфляция продолжит снижаться, достигнув 3,9% в 2024 году и выйдя на целевой уровень Европейского центробанка – 2,1% – в 2025 году.
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