ОЭСР прогнозирует рост экономики Эстонии, но в 2025 году

После значительного спада и дальнейшего снижения ВВП Эстонии на 0,4% в этом году рост экономики страны ускорится до 2,6% в 2025 году, пишет Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в докладе „Прогноз роста мировой экономики на 2024 и 2025 годы“.

Восстановление случится благодаря развитию торговли, росту государственных инвестиций и снижению процентных ставок, пишут аналитики. Инфляция продолжит снижаться, достигнув 3,9% в 2024 году и выйдя на целевой уровень Европейского центробанка – 2,1% – в 2025 году.

ОЭСР Объединение развитых стран, своего рода элитный клуб крупнейших экономик, признающих принципы представительной демократии и свободного рынка. Создана в 1948 году как Организация европейского экономического сотрудничества. Включает 38 государств.

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