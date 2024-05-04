Касса здоровья переезжает в новое место: на этом планируется сэкономить более 150 000 евро

Пресс-секретарь кассы Дэн Лыхмус сообщил Delfi, что Касса здоровья переезжает из-за того, что офисное здание на улице Ластекоду амортизировалось, кассе не нужна такая большая площадь под рабочие помещения и срок аренды подходит к концу.

„Предпосылкой проекта по переезду стал принцип нейтральности расходов. Новое пространство на треть меньше, то есть мы сократим количество этажей с нынешних четырех до двух. Переезд в меньшее и более экологически чистое пространство и сокращение постоянных расходов помогут снизить воздействие на окружающую среду. Здесь мы имеем в виду уменьшение административных и коммунальных расходов“, — сказал Лыхмус.

По словам Лыхмуса, прямая выгода от переезда составит в последующие года более 150 000 евро.

В квартал Arteri переезжает и, например, головная контора Swedbank. Это планируется сделать в 2025 году.

Квартал и принадлежащий ему парк будут готовы в третьем квартале этого года.

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