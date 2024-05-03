Полиция просит помощи в поисках 14-летней девочки

Девушка ушла из дома вчера в 16:00 и до сих пор не вернулась. Она также может находиться в Таллинне.

Ее рост 170 см, телосложение среднее, длинные светлые волосы. Имеет при себе тканевую сумку с логотипом Opel. Мобильный телефон выключен.

Полиция просит всех, кто видел девочку или знает ее местонахождение, сообщить об этом по номеру 112.

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