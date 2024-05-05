В коммунальных счетах жителей Эстонии царит огромное неравенство. „Наша деревня опустеет, 600 евро за жилье - это абсурд“

В январе Эстонский центральный союз собственников собрал от владельцев квартир счета, чтобы выяснить, насколько различаются коммунальные платежи в разных уголках Эстонии. Из этих счетов Департамент конкуренции контролирует цены на тепло, воду и канализацию, вывоз отходов и общую электроэнергию. На сайте департамента обнародованы все цены, согласованные с предприятиями.

„Сегодня стоимость мегаватт-часа теплоэнергии колеблется в диапазоне 48–138 евро (без налога с оборота - ред.). Цена на воду различается еще сильнее. Даже в пределах одного небольшого самоуправления цены очень разнятся. Мы хотели убедиться, что это реально отражается на кошельках людей“, - сказал председатель Союза собственников Андри Красс.