05.05.2024, 17:45
В коммунальных счетах жителей Эстонии царит огромное неравенство. „Наша деревня опустеет, 600 евро за жилье - это абсурд“(14)
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В Эстонии в зависимости от региона цена на отопление может различаться в 2,5 раза, а на воду даже в четыре раза, пишет издание Maaleht.
В январе Эстонский центральный союз собственников собрал от владельцев квартир счета, чтобы выяснить, насколько различаются коммунальные платежи в разных уголках Эстонии. Из этих счетов Департамент конкуренции контролирует цены на тепло, воду и канализацию, вывоз отходов и общую электроэнергию. На сайте департамента обнародованы все цены, согласованные с предприятиями.