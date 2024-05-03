Судебное дело Майлис Репс обошлось министерству в 78 000, Репс в 182 000 евро

„Интересно, представляющего Министерство образования и науки адвоката действительно наняли с соблюдением требований, предусмотренных Законом о государственных закупках? - сказала Майлис Репс, выступая на прошлой неделе с последним словом подсудимого. - Министерство должно будет обнародовать документы, на основании которых были наняты адвокаты и из которых будет ясно, сколько пришлось заплатить налогоплательщикам за их работу. Нельзя бесконечно все засекречивать“.