03.05.2024, 13:55
Судебное дело Майлис Репс обошлось министерству в 78 000, Репс в 182 000 евро(15)
ФОТО: | Delfi Meedia
Майлис Репс выразила сомнение, что Министерство образования и науки (HTM), подавшее против нее иск, сумма которого уже превысила 200 000 евро, законно наняло адвоката Марко Кайрьяка в качестве своего представителя, пишет портал Delfi.
„Интересно, представляющего Министерство образования и науки адвоката действительно наняли с соблюдением требований, предусмотренных Законом о государственных закупках? - сказала Майлис Репс, выступая на прошлой неделе с последним словом подсудимого. - Министерство должно будет обнародовать документы, на основании которых были наняты адвокаты и из которых будет ясно, сколько пришлось заплатить налогоплательщикам за их работу. Нельзя бесконечно все засекречивать“.