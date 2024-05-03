Акциз на дизельное топливо вырос, эффект не за горами

Член правления компании Alexela Тармо Кярсна повторил, что прямое влияние акцизного налога на дизельное топливо составляет более 3 центов за литр вместе с налогом с оборота, передает RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Однако, заявляет Кярсна, повышение акциза не означает автоматического повышения цен: на стоимость топлива, продаваемого на заправках, во многом влияет цена на мировых рынках, которая в случае с дизельным топливом в последние дни снижается.

Если такая тенденция сохранится, то снижение закупочной цены может компенсировать рост акциза.

С 1 мая акциз на дизельное топливо вырос примерно на 7%, акциз на природный газ – почти на 20%, акциз на электроэнергию – на 45%.

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