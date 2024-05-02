Председателем комиссии по городскому имуществу большинством голосов была избрана Эха Вырк

Член центристской фракции Таллиннского городского собрания Эха Вырк выразила радость, что помимо оппозиции её поддержали и депутаты из коалиции. „Я благодарна за поддержку продолжения моей работы на посту председателя комиссии по городскому имуществу“, – сказала Вырк.

Выбор Эхи Вырк на пост председателя комиссии свидетельствует о доверии членов городского собрания к ее опыту и навыкам, необходимым для руководства комиссией по городскому имуществу. Под её руководством комиссия эффективно и прозрачно работает, защищая интересы жителей города.

Эха Вырк занимала должность вице-мэра Таллинна, руководя областью городского имущества, в течение 14 лет, и работала в городской системе с 1995 года.