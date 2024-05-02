Эстонская вода выиграла самый престижный в мире конкурс
Проходивший в Сан-Себастьяне в Испании конкурс является самым престижным мероприятием в своем роде. В нем участвуют производители воды самого высокого в мире качества, а в слепом тесте продукцию оценивает жюри, состоящее из ведущих международных сомелье воды. В оценку были включены 110 различных брендов воды из 37 стран – всего более тысячи продуктов.
Haage завоевал четыре медали – как за вкус напитка, так и за дизайн упаковки. Компания Haage получила золотую медаль в категории газированной воды средней минерализации, серебро было присуждено дочернему бренду Haage Haanja в категории газированной воды высокой минерализации, а две серебряные медали – за дизайн пластиковой упаковки Haage и Haanja.
„Эти награды открывают перед Haage и Эстонией совершенно новые двери на зарубежных рынках. Многие, например, слышали о различных винных конкурсах, но в мире производителей воды FineWaters – конкурс самого высшего уровня“, – прокомментировал представлявший Haage на конкурсе директор по продажам Матис Алликмаа.
Лучшие рестораны до мелочей продумывают меню. Тщательно оценивают вкус, запах, прозрачность и яркость предлагаемого напитка, происхождение продукта. Также важны упаковка и удобство обращения. Кроме того, важно, как конкретная вода подходит к еде. Вода с более высоким содержанием минералов хорошо помогает после физических нагрузок и подходит для компенсации потери жидкости, а также является идеальным дополнением ко многим видам пищи.
Сочетая еду и воду, можно следовать такой логике: более мягкая и нежная вода – с более легкой пищей, а вода с более сильным вкусом – с более тяжелой и насыщенной вкусом пищей. Также следует учитывать, что газированная вода более кислая, чем вода без пузырьков, поскольку углекислый газ в воде во рту частично превращается в углекислоту, меняя восприятие кислотности пищи. Из газированной воды выше ценится более нежная вода. Присутствие углекислого газа должно быть заметным, но не раздражающе сильным, поскольку избыток CO2 оказывает агрессивное воздействие и меняет вкус еды и других напитков.
Эстонская компания Haage Joogid вложила в производство значительные средства и активно работает над разработкой продукции и выходом на эксклюзивные экспортные рынки. Например, Haage привлекла к разработке продуктов ведущих ученых, чтобы создать на основе природной минеральной воды уникальные напитки, способные добиться успеха на международном рынке. Это вода премиального класса, добываемая из пластов земли возрастом 500 миллионов лет, разлитая в бутылки в чрезвычайно строгих условиях, полностью натуральная и не имеющая каких-либо добавок.
Haage Joogid – отечественный производитель напитков, сферой деятельности которого является разработка, производство и реализация натуральной минеральной воды и полезных безалкогольных напитков на ее основе. У предприятия есть две производственные единицы в Тарту и Вырумаа, включающие сертифицированные скважины с природной минеральной водой Хааге (210 метров) и Хаанья (542 метра). Haage Joogid входит в эстонский концерн Silikaat Grupp. Компания Haage ранее уже получала премию Superior Taste Award – престижного конкурса продуктов питания и напитков, в котором принимают участие лучшие шеф-повара и сомелье со всего мира.
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