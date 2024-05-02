Эстонская вода выиграла самый престижный в мире конкурс

Проходивший в Сан-Себастьяне в Испании конкурс является самым престижным мероприятием в своем роде. В нем участвуют производители воды самого высокого в мире качества, а в слепом тесте продукцию оценивает жюри, состоящее из ведущих международных сомелье воды. В оценку были включены 110 различных брендов воды из 37 стран – всего более тысячи продуктов.

Haage завоевал четыре медали – как за вкус напитка, так и за дизайн упаковки. Компания Haage получила золотую медаль в категории газированной воды средней минерализации, серебро было присуждено дочернему бренду Haage Haanja в категории газированной воды высокой минерализации, а две серебряные медали – за дизайн пластиковой упаковки Haage и Haanja.

„Эти награды открывают перед Haage и Эстонией совершенно новые двери на зарубежных рынках. Многие, например, слышали о различных винных конкурсах, но в мире производителей воды FineWaters – конкурс самого высшего уровня“, – прокомментировал представлявший Haage на конкурсе директор по продажам Матис Алликмаа.

Лучшие рестораны до мелочей продумывают меню. Тщательно оценивают вкус, запах, прозрачность и яркость предлагаемого напитка, происхождение продукта. Также важны упаковка и удобство обращения. Кроме того, важно, как конкретная вода подходит к еде. Вода с более высоким содержанием минералов хорошо помогает после физических нагрузок и подходит для компенсации потери жидкости, а также является идеальным дополнением ко многим видам пищи.