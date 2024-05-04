Каско: как водителям защитить автомобиль от столкновения с диким животным

Самый простой способ защитить свой кошелек – это оформить для транспортного средства страхование каско, покрывающее большинство случаев ущерба. Каско поможет, скажем, если машину поцарапали на парковке, а также при более серьезных происшествиях, в том числе при столкновении с дикими животными.

Однако страхование каско оправдывает себя не всегда. Если для новых автомобилей каско целесообразно и часто требуется для лизинговых машин, то со старыми автомобилями ситуация не столь однозначна. В основном это связано либо с большим возрастом транспортного средства, либо с его низкой рыночной ценой, поэтому оформление каско становится финансово нецелесообразно, даже если месячный платеж составляет всего несколько десятков евро.

Тем не менее отсутствие каско может дорого обойтись, особенно весной и летом, когда на дороге появляются крупные дикие животные, что может приводить к неожиданным и опасным ситуациям. Животные наиболее активны в мае, в период гона, и особенно внимательным следует быть в утренние и вечерние часы.

В среднем на дежурную линию Инспекции окружающей среды ежегодно поступает 3000 сообщений о погибших или раненых на дорогах диких животных. В период с 2009 по 2018 год на государственных дорогах Эстонии произошло в общей сложности 19 235 аварий с участием крупных диких животных. Большая часть – 82% инцидентов – произошла с косулями. Около 9% инцидентов произошло с лосями, а 8% с кабанами. Статистика показывает, что около 6% всех ДТП происходит именно в результате столкновений с дикими животными.

Учитывая эти ситуации, ряд страховых компаний предлагают в качестве решения специальное каско от столкновения с диким животным. В зависимости от страховщика это решение можно найти, например, под названием Liiklus+, каско от столкновения с диким животным или „лосиное каско“.

Для каско от столкновения с диким животным нет ограничений по возрасту автомобиля