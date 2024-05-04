Каско: как водителям защитить автомобиль от столкновения с диким животным(1)
Весной у диких животных начинается гон и на дорогах их оказывается больше, чем обычно, что приводит к опасным ситуациям и авариям. Однако обычное дорожное страхование не покрывает ущерб, причиненный столкновением с дикими животными. Руководитель Coop Kindlustusmaakler Райво Пийбор объясняет, как водители могут защититься от таких ситуаций и что представляет собой каско от столкновения с диким животным – так называемое „лосиное каско“.
Самый простой способ защитить свой кошелек – это оформить для транспортного средства страхование каско, покрывающее большинство случаев ущерба. Каско поможет, скажем, если машину поцарапали на парковке, а также при более серьезных происшествиях, в том числе при столкновении с дикими животными.
Однако страхование каско оправдывает себя не всегда. Если для новых автомобилей каско целесообразно и часто требуется для лизинговых машин, то со старыми автомобилями ситуация не столь однозначна. В основном это связано либо с большим возрастом транспортного средства, либо с его низкой рыночной ценой, поэтому оформление каско становится финансово нецелесообразно, даже если месячный платеж составляет всего несколько десятков евро.
Тем не менее отсутствие каско может дорого обойтись, особенно весной и летом, когда на дороге появляются крупные дикие животные, что может приводить к неожиданным и опасным ситуациям. Животные наиболее активны в мае, в период гона, и особенно внимательным следует быть в утренние и вечерние часы.
В среднем на дежурную линию Инспекции окружающей среды ежегодно поступает 3000 сообщений о погибших или раненых на дорогах диких животных. В период с 2009 по 2018 год на государственных дорогах Эстонии произошло в общей сложности 19 235 аварий с участием крупных диких животных. Большая часть – 82% инцидентов – произошла с косулями. Около 9% инцидентов произошло с лосями, а 8% с кабанами. Статистика показывает, что около 6% всех ДТП происходит именно в результате столкновений с дикими животными.
Учитывая эти ситуации, ряд страховых компаний предлагают в качестве решения специальное каско от столкновения с диким животным. В зависимости от страховщика это решение можно найти, например, под названием Liiklus+, каско от столкновения с диким животным или „лосиное каско“.
Для каско от столкновения с диким животным нет ограничений по возрасту автомобиля
Как следует из названия, это работающее по принципу каско дополнение к дорожному страхованию, которое снимает с автовладельца финансовую ответственность за ущерб, причиненный столкновением с крупными дикими животными. Как и в случае каско, применяется собственная ответственность владельца автомобиля, которая составляет 200 евро.
В отличие от обычного страхования каско, которое обычно нельзя приобрести для машины старше 15 лет, при покупке „лосиного каско“ ограничений по возрасту транспортного средства не существует.
Впрочем, подобные решения предлагают не все страховые компании, поэтому лучше воспользоваться услугами страхового маклера, который предоставит обзор различных вариантов и цен.
Каско от столкновения с диким животным возмещает ущерб, причиненный внезапно выбежавшим на проезжую часть крупным животным, таким как волк, медведь, рысь, кабан, благородный олень, лось или косуля – в размере до 6000 евро. Хотя серого тюленя тоже относят к крупным диким животным, водителям, как правило, не стоит о нем беспокоиться и вероятность такого столкновения незначительна. Каско от столкновения с диким животным добавляется к цене дорожного страхования и стоит около 5 евро в месяц.
Наибольший ущерб автомобилям причиняют лоси, поскольку масса их тела значительно больше, чем, например, у косуль. Средний ущерб при столкновении с лосем составляет около 5000 евро. Если предположить, что цена каско от столкновения с диким животным составляет 5 евро в месяц, то пройдет 83 года, прежде чем этот вид каско станет для автовладельца дороже, чем средняя стоимость ремонта в результате одного ДТП с участием лося. Таким образом, это дешевая защита, учитывая возможные издержки в случае ее отсутствия.
Вне зависимости от названия такого решения каско защита распространяется только на ущерб, причиненный крупным диким животным. Стоит учитывать, что она не покрывает ущерб, причиненный более мелкими животными, например лисами, енотовидными собаками или зайцами, а также собаками и кошками.
Как эвакуировать автомобиль с места аварии
После аварии с участием дикого животного может возникнуть проблема: как доставить поврежденный автомобиль в мастерскую. В случае крупной аварии вполне вероятно, что машина не сможет передвигаться своим ходом, поэтому к месту ремонта ее придется буксировать.
Заказ эвакуатора – дело недешевое: в зависимости от времени суток и дня недели это может обойтись в 50–100 евро. Поэтому помимо „лосиного каско“ было бы разумно выбрать дополнительную защиту в виде автопомощи. Это означает, что вам не придется беспокоиться о стоимости перевозки попавшего в аварию автомобиля – она покрыта страховкой. Автопомощь пригодится и в других ситуациях, например, если во время движения лопнуло колесо или разрядился аккумулятор, и автомобиль не заводится.
А если автомобиль является для вас ежедневным и незаменимым средством передвижения, помимо дорожного страхования стоит выбрать возможность использования подменного автомобиля. Таким образом, свобода передвижения сохраняется даже пока ваша машина находится в ремонте.
В случае имеющих каско новых автомобилей автопомощь и подменный автомобиль часто автоматически включены в страховку, но для старых машин, у которых есть только дорожное страхования, для этого необходимо приобретать дополнительную защиту.
При езде по шоссе надо быть готовым к тому, что из леса или с поля на дорогу внезапно выбежит животное – особенно в период весеннего гона. Избежать аварии поможет быстрая реакция. Однако, поскольку несчастные случаи могут произойти, даже если мы сделали все, чтобы их предотвратить, и нужно быть готовым с ними справиться.
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