СХЕМЫ | В первые выходные мая в Таллинне трамваи в направлении Копли ездить не будут. Читайте, какая есть альтернатива

В период с 3 по 5 мая в связи с движением временного автобусного маршрута № 52 в направлении Копли-бульвар Мере будет временно изменена организация парковки на улице Вольта и улице Копли в районе конечной остановки трамвая. Прерывание трамвайного движения связано со строительными работами временной остановки Linnahall и трамвайного разворотного кольца на стадионе бастиона Скооне.

Начиная с 6 мая до середины августа коплиское направление будет обслуживать временная трамвайная линия № 1 по маршруту Копли-Линнахалль. В период с мая до середины августа в ходе строительства трамвайной ветки в Старый порт на бульваре Пыхья будут проложены рельсы и контактные сети. В это время трамваи № 2 и 5 ходить не будут. Замена трамвайного движения в направлении Копли временным автобусом пока не планируется, поскольку существующая сеть общественного транспорта, включая временную трамвайную линию № 1 до остановки Linnahall, предлагает достаточно альтернатив для пересадки при проезде из Пыхья-Таллинна до центра города.

Вице-мэр Кристьян Ярван отметил, что Таллиннский департамент транспорта приложит все усилия, чтобы максимально уменьшить неудобства, связанные со строительными работами.

«Мы рекомендуем использовать в качестве основного пересадочного пункта остановки около Балтийского вокзала, где есть несколько возможностей пересесть на разные автобусы. Кроме того, мы подготовили рекомендации для пассажиров о том, какими автобусными маршрутами можно воспользоваться вместо трамваев. Благодаря установленным в автобусах датчикам мы можем постоянно следить за заполняемостью автобусов и оперативно реагировать. При увеличении загруженности мы готовы увеличить частоту отправлений автобусов, отходящих от Балтийского вокзала», – сказал Ярван.