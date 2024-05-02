Вотум недоверия вице-мэру Пяртелю-Пеэтеру Пере инициировали депутаты Таллиннского горсобрания

По словам Калласа, решение инициировать вотум недоверия вице-мэру Пяртелю-Пеэтеру Пере было принято из неспособности справиться 23 апреля, когда на Таллинн обрушился снегопад, со своими обязанностями и коммуникацией. Претензии к Пере, прозвучавшие в зале: поспешные кадровые решения, неумение управлять своей сферой ответственности и высокомерное отношение.

Чтобы вотум недоверия прошел, необходима поддержка как минимум 40 из 79 депутатов горсобрания. По словам председателя фракции Центристской партии Калле Кландорфа, центристы на сто процентов поддерживают инициативу EKRE о выражении недоверия вице-мэру Пере, их 33 депутата, а у фракции EKRE в Таллиннском горсобрании 6 из 79 депутатов.

Коалицию, в которую входят социал-демократы, Партия реформ, Eesti 200 и Isamaa, поддерживают 40 членов горсобрания.

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