Добровольцы объединяют усилия для поддержания чистоты в Ласнамяэ

На прошлой неделе таллиннский скаутский отряд «Ежи» начал амбициозный проект, в результате которого было убрано более 17 гектаров земли в районе Ласнамяэ. Особого внимания заслуживает вклад добровольцев в уборку территории между микрорайоном Катлери и парком Тондираба, где было собрано 72 мешка мусора и вывезено большое количество крупногабаритных отходов, включая автомобильные покрышки.

Кроме того, ученики Таллиннской гимназии Куристику подали пример, убрав в свободное время парк Тондилоо. В рамках дня полезных дел «Сделаем!» 4 мая учащиеся Таллиннского Линнамяэского русского лицея приведут в порядок парк Прийсле.

В общей сложности в эту субботу толоки пройдут в 13 разных местах Ласнамяэ. В толоках примут участие несколько учебных заведений, квартирных товариществ и другие добровольцы. Все желающие могут присоединиться к дню полезных дел и сделать свой район чище. Для этого необходимо зайти на сайт «Сделаем!» и найти подходящую группу, к которой можно присоединиться.

Управа района Ласнамяэ поддерживает толоки и предоставляет необходимые средства, как то перчатки, мешки для мусора и, при необходимости, инструменты.

Вместе мы сможем сделать Ласнамяэ еще красивее и чище!

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