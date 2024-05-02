Elron заменила часть поездов автобусами. Пассажир недоволен

Читатель Delfi Ärileht охарактеризовал свой опыт как крайне неприятный. „25 апреля я поехал из Таллинна в Турба, в Вазалемма была пересадка на автобус, но второй вечер подряд вместо обещанных двух приезжал один автобус, - рассказал он. - Поезда уже и так под завязку набиты людьми, все они и не смогли поместиться в автобус“. По словам читателя, такая ситуация ненормальна.

Руководитель службы по связям с общественностью Elron Кристо Мяэ сказал, что 25 апреля все-таки было два автобуса. „У автобуса нашего партнера возникла техническая неисправность, и замена прибыла с опозданием. Поэтому могло сложиться впечатление, что приехал только один автобус“, - пояснил он.

Elron приносит извинения пассажирам за неудобства.

На маршруте Таллинн–Тарту участок Тапа–Тарту заменен автобусами в период 7–9 мая, 21–23 мая и 4-6 июня. На этом участке курсируют автобусы двух разных маршрутов: один останавливается на всех промежуточных остановках, а другой идет прямо в Тарту/Тапа. Соответствующая информация отображается на передней части автобуса.

С 6 мая ожидаются изменения и в расписании некоторых рейсов Таллинн-Аэгвийду и Таллинн-Нарва.

Подробности смотрите на сайте Elron.

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