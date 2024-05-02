В Таллинне из-за проблем с электричеством автомобиль сбил пешехода(18)
Пожилой водитель не заметил, что светофор на пешеходном переходе не работает, и наехал на пешехода, которому двигавшаяся по соседней полосе машина все-таки уступила дорогу.
Сегодня, 2 мая, в 10:41 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в Тонди 74-летняя женщина на автомобиле Toyota наехала на 28-летнюю женщину.
В пресс-службе полиции Delfi сообщили, что, по предварительным данным, пешеход начал переходить дорогу по „зебре“, ехавшая по первой полосе машина остановилась. К сожалению, водитель двигавшегося во втором ряду автомобиля пешехода не заметил. Пешеходный переход регулируется светофором, который в момент аварии не работала из-за отключения электроэнергии.
Пострадавшую доставили в больницу.
Сегодня утром из-за масштабного отключения электроэнергии без света остались районы Веэренни и Уус-Мааильм. На улицах в округе не работали светофоры.
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