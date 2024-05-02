В Таллинне из-за проблем с электричеством автомобиль сбил пешехода

Сегодня, 2 мая, в 10:41 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в Тонди 74-летняя женщина на автомобиле Toyota наехала на 28-летнюю женщину.

В пресс-службе полиции Delfi сообщили, что, по предварительным данным, пешеход начал переходить дорогу по „зебре“, ехавшая по первой полосе машина остановилась. К сожалению, водитель двигавшегося во втором ряду автомобиля пешехода не заметил. Пешеходный переход регулируется светофором, который в момент аварии не работала из-за отключения электроэнергии.

Пострадавшую доставили в больницу.

Сегодня утром из-за масштабного отключения электроэнергии без света остались районы Веэренни и Уус-Мааильм. На улицах в округе не работали светофоры.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.