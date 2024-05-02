Ушедшего из дома престарелых мужчину нашли на автовокзале благодаря охраннику

Сообщалось, что он ушел из дома престарелых в Кунда сегодня утром, 2 мая. Без посторонней помощи мужчина мог попасть в беду.

Полиция просила всех, кто видел пропавшего или располагает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

Через несколько часов поступило сообщение, что мужчина найден. Его заметил охранник на автобусном вокзале в Раквере.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.