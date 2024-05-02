Barbora расширяется в Нарву, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ

„7 мая мы начнем обслуживать клиентов в Нарве, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ, - рассказала руководитель отдела маркетинга и ассортимента Barbora Любовь Сейбак. - Наряду с Таллинном и Харьюмаа, Тарту и окрестностями, а также Пярну это будет четвертый регион в Эстонии, где клиенты смогут совершать ежедневные покупки, не выходя из дома или не покидая работу“.

По словам Сейбак, Barbora стремится выполнять заказы в течение одного дня, если покупки совершаются до обеда, а доставка может быть осуществлена ​​в течение часа. За доставкой заказа можно следить в режиме реального времени в приложении Barbora.

„В интернет-магазине вы можете заказать продукты питания и основные товары для дома как для себя, так и, например, для своих пожилых родственников – наш опыт в других городах показывает, что дети и внуки активно используют эту возможность: ведь курьер доставляет заказанное прямо до дверей квартир в многоквартирных домах, поэтому пожилым людям не приходится напрягаться, нося тяжелые сумки с покупками“, - рассказала Любовь Сейбак.

Она отметила, что, войдя в свою учетную запись, также можно создавать сохраненные корзины покупок, куда можно добавлять, например, все продукты на неделю, без необходимости каждый раз выбирать все нужное вручную.

„Мы также предлагаем возможность оформить заказ на нескольких устройствах одновременно под одной учетной записью, что, например, дает возможность нескольким членам семьи одновременно добавлять в заказ понравившиеся и нужные товары“, - добавила руководитель отдела маркетинга и ассортимента Barbora.

Минимальная сумма покупок в интернет-магазине составляет 20 евро, а после запуска услуги новым клиентам придется оплатить первые три доставки. После этого плата за курьерскую доставку составляет 0,99 евро. Все заказы от 60 евро доставляются бесплатно.

Всего в системе Barbora содержатся адреса 15 000 домохозяйств в Нарве, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. В будущем компания рассматривает возможность расширения и на другие города Ида-Вирумаа.

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