Доход Eesti Energia в первом квартале составил 500 млн евро

Финансовый директор Eesti Energia Марлен Тамм прокомментировала, что, хотя доход от продаж и прибыль концерна по сравнению с прошлым годом снизились, с точки зрения операционного денежного потока квартал был удачным. „Сильный денежный поток позволит нам продолжать стратегически необходимые инвестиции для увеличения доли чистой и доступной электроэнергии и модернизации электросети“, - сказала Тамм.

В первом квартале рыночные цены на электроэнергию упали в Эстонии на 9 процентов, в Латвии на 13 процентов, в Литве на 14 процентов, в Польше на 38 процентов и в Финляндии на 6 процентов. По словам Тамм, этот фактор оказал наибольшее влияние на снижение продаж и прибыли компании.

Крупнейший за все время объем производства возобновляемой электроэнергии

В первом квартале концерн Eesti Energia произвел 1225 гигаватт-часов электроэнергии, из которых рекордные 646 гигаватт-часов были произведены из возобновляемых источников. „Мы видим, что спрос на чистую и доступную электроэнергию остается высоким. В первом квартале мы произвели рекордный объем зеленой энергии. Мы видим, что в том числе и с помощью дополнительных производственных мощностей объем возобновляемой электроэнергии в концерне продолжит быстрый рост в будущем“, - пояснила Тамм.

В связи с низкими рыночными ценами на электроэнергию и газ производство электроэнергии из невозобновляемых источников в первом квартале сократилось на 24 процента до 579 гигаватт-часов. В связи с сокращением производства фоссильной электроэнергии и увеличением производства возобновляемой электроэнергии на 20 процентов доля возобновляемой электроэнергии в общем объеме произведенной концерном электроэнергии составила 53 процента. Годом ранее производство возобновляемой электроэнергии за квартал составило 42 процента от общего объема производства.

Основные инвестиционные направления - возобновляемая энергия и электросеть