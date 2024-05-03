Доход Eesti Energia в первом квартале составил 500 млн евро(5)
Доход концерна Eesti Energia от продаж в первом квартале составил 500 миллионов евро, а нормализованная чистая прибыль - 89 миллионов евро. В это время концерн произвел рекордные 646 гигаватт-часов возобновляемой электроэнергии. Концерн инвестировал 168 миллионов евро, из которых 105 миллионов составили инвестиции компании Enefit Green в развитие возобновляемых источников энергии.
Финансовый директор Eesti Energia Марлен Тамм прокомментировала, что, хотя доход от продаж и прибыль концерна по сравнению с прошлым годом снизились, с точки зрения операционного денежного потока квартал был удачным. „Сильный денежный поток позволит нам продолжать стратегически необходимые инвестиции для увеличения доли чистой и доступной электроэнергии и модернизации электросети“, - сказала Тамм.
В первом квартале рыночные цены на электроэнергию упали в Эстонии на 9 процентов, в Латвии на 13 процентов, в Литве на 14 процентов, в Польше на 38 процентов и в Финляндии на 6 процентов. По словам Тамм, этот фактор оказал наибольшее влияние на снижение продаж и прибыли компании.
Крупнейший за все время объем производства возобновляемой электроэнергии
В первом квартале концерн Eesti Energia произвел 1225 гигаватт-часов электроэнергии, из которых рекордные 646 гигаватт-часов были произведены из возобновляемых источников. „Мы видим, что спрос на чистую и доступную электроэнергию остается высоким. В первом квартале мы произвели рекордный объем зеленой энергии. Мы видим, что в том числе и с помощью дополнительных производственных мощностей объем возобновляемой электроэнергии в концерне продолжит быстрый рост в будущем“, - пояснила Тамм.
В связи с низкими рыночными ценами на электроэнергию и газ производство электроэнергии из невозобновляемых источников в первом квартале сократилось на 24 процента до 579 гигаватт-часов. В связи с сокращением производства фоссильной электроэнергии и увеличением производства возобновляемой электроэнергии на 20 процентов доля возобновляемой электроэнергии в общем объеме произведенной концерном электроэнергии составила 53 процента. Годом ранее производство возобновляемой электроэнергии за квартал составило 42 процента от общего объема производства.
Основные инвестиционные направления - возобновляемая энергия и электросеть
Инвестиции концерна в первом квартале составили 168 миллионов евро. По словам Тамм, в настоящее время компания сосредоточена на завершении уже начатых на сегодняшний день инвестиционных проектов. „В настоящее время мы завершаем строительство ветряных и солнечных парков Enefit Green, которые в будущем смогут поставлять на рынок более доступную и экологически чистую электроэнергию. В то же время завершение строительства ветряных и солнечных парков, а также пиролизного завода Enefit 280-2 поможет концерну обеспечить стабильный денежный поток“, - прокомментировала Тамм. „За счет этого мы получим возможность делать стратегически важные инвестиции и в будущем“.
Более половины инвестиций концерна, 105 миллионов евро, составили вложения Enefit Green в развитие ветровых и солнечных парков. Вторая по значимости доля, 22 миллиона евро, была направлена на развитие электрических сетей.
Объем производства и продаж жидкого топлива в первом квартале остался на уровне прошлого года - 129 тысяч тонн и 110 тысяч тонн соответственно.
Нормализованный показатель EBITDA концерна, т.е. операционная прибыль до износа и амортизации, в первом квартале составил 137 миллионов евро, что на 32 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. Однако нормализованная чистая прибыль группы составила 89 миллионов евро, что на 38 процентов меньше, чем годом ранее. На результат больше всего повлияло падение цен на электроэнергию во всем регионе Балтийского моря.
В первом квартале 2024 года концерн Eesti Energia уплатил в виде налогов и экологических сборов в общей сложности 83 миллиона евро. Из них 25 миллионов евро пришлось на различные прямые налоги и 58 миллионов евро на выбросы CO2 по рыночной цене.
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