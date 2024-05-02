Экономика
02.05.2024, 12:16

Руководитель Arco Vara покинет свой пост к концу года

 
Мико Нийнемяэ
Мико Нийнемяэ
ФОТО: Рауль Меэ | Erakogu

Мико Нийнемяэ, председатель правления предприятия Arco Vara, занимающегося развитием целостной жилой среды, покидает Arco Vara. Совет начал поиск члена правления компании, который возьмет на себя управление не позднее конца года.

По словам председателя совета Arco Vara Тармо Сильда, он понимает желание Нийнемяэ, успешно зарекомендовавшего себя в сфере девелопмента недвижимости, попробовать себя и в других бизнес-сферах. „От имени совета мы желаем Мико только наилучшего в будущем. За время его руководства объем проектов Arco Vara увеличился, в сферу деятельности предприятия теперь входит и генподряд строительства, с момента его вступления в должность компания все годы приносила прибыль, и не только росла, но и выплачивала дивиденды“, - перечислил достижения Нийнемяэ на месте руководителя председатель совета.

„Совет уже начал встречи с кандидатами на пост нового руководителя“, - сказал Сильд.

„Цель Arco Vara - быть инновационной, международной, растущей и прибыльной компанией в сфере недвижимости. У Arco Vara вдохновляющая команда, которой нужен отличный руководитель, а это место только для сильных“, - описал он ожидания от нового главы.

По словам Мико Нийнемяэ, который присоединился к Arco Vara в 2017 году и был избран главой компании в 2020 году, он может уходить со спокойным сердцем. „Семь лет в одной организации - в наши дни это достаточно большой срок. Если вы начали как самый молодой руководитель биржевого предприятия, то вполне ожидаемо, что в какой-то момент произойдет поворот в карьере. Я почувствовал, что этот момент для меня настал“, - объяснил Нийнемяэ.

Оглядываясь назад, Нийнемяэ гордится той командой, которую он собрал на основе своего опыта своей спортивной карьеры. „Очевидно, что совет и тогдашний костяк команды рассчитывали на положительные результаты, доверяя будущее 26-летнему инженеру с прошлым раллийного гонщика“, - сказал он. Покидающий предприятие руководитель заверил инвесторов Arco Vara, что его уход не означает изменения стратегии Arco Vara, и что план по выплате дивидендов и развитию компании под чутким руководством остается в силе.

Arco Vara - международный концерн по развитию недвижимости, который занимается приносящими дополнительную ценность проектами развития жилой среды. Основными сферами деятельности Arco Vara являются развитие здоровой жизненной среды и связанной с ней бизнес-недвижимости. Главными рынками предприятия являются Эстония и Болгария. Материнское предприятие Arco Vara AS было создано в 1992 году в Эстонии и начиная с 2007 года ценные бумаги предприятия котируются на бирже Nasdaq Tallinn.

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