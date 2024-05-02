Руководитель Arco Vara покинет свой пост к концу года

По словам председателя совета Arco Vara Тармо Сильда, он понимает желание Нийнемяэ, успешно зарекомендовавшего себя в сфере девелопмента недвижимости, попробовать себя и в других бизнес-сферах. „От имени совета мы желаем Мико только наилучшего в будущем. За время его руководства объем проектов Arco Vara увеличился, в сферу деятельности предприятия теперь входит и генподряд строительства, с момента его вступления в должность компания все годы приносила прибыль, и не только росла, но и выплачивала дивиденды“, - перечислил достижения Нийнемяэ на месте руководителя председатель совета.

„Совет уже начал встречи с кандидатами на пост нового руководителя“, - сказал Сильд.

„Цель Arco Vara - быть инновационной, международной, растущей и прибыльной компанией в сфере недвижимости. У Arco Vara вдохновляющая команда, которой нужен отличный руководитель, а это место только для сильных“, - описал он ожидания от нового главы.

По словам Мико Нийнемяэ, который присоединился к Arco Vara в 2017 году и был избран главой компании в 2020 году, он может уходить со спокойным сердцем. „Семь лет в одной организации - в наши дни это достаточно большой срок. Если вы начали как самый молодой руководитель биржевого предприятия, то вполне ожидаемо, что в какой-то момент произойдет поворот в карьере. Я почувствовал, что этот момент для меня настал“, - объяснил Нийнемяэ.

Оглядываясь назад, Нийнемяэ гордится той командой, которую он собрал на основе своего опыта своей спортивной карьеры. „Очевидно, что совет и тогдашний костяк команды рассчитывали на положительные результаты, доверяя будущее 26-летнему инженеру с прошлым раллийного гонщика“, - сказал он. Покидающий предприятие руководитель заверил инвесторов Arco Vara, что его уход не означает изменения стратегии Arco Vara, и что план по выплате дивидендов и развитию компании под чутким руководством остается в силе.