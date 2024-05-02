В Таллинне более тысячи домохозяйств остались без электричества

Районы Веэренни, Уус Мааильм и Рави в центре Таллинна остаются без электричества с 10 часов утра. Неполадки затронули 1321 потребителя, в том числе инфраструктуру, поэтому светофоры в этом районе не работают.

„Пока нам известно то, что в одном из кабелей среднего напряжения произошло короткое замыкание, что привело к выходу из строя еще трех кабелей. Аварийные бригады все еще занимаются поиском места, где произошла неполадка, поэтому пока невозможно сказать, связано ли короткое замыкание с какими-нибудь землеройными работами“, - сообщила пресс-секретарь Elektrilevi Кристи Рейланд.

„Мы рассчитываем, что сможем восстановить электроснабжение в этом районе к 13:00“, - добавила она.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.