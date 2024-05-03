Пожары в многоквартирных домах особенно опасны. Но их можно предотвратить
По данным Союза страховых обществ Эстонии (EKsL), ежегодно в застрахованных зданиях происходит около 600 пожаров, совокупный ущерб от которых за последние годы составляет приблизительно 15 млн евро. Половина из них связана с многоквартирными домами: 42% происходит в квартирах, а 8% — в самих домах. На 22 мая запланирован онлайн-семинар для представителей квартирных товариществ на тему пожарной безопасности.
По словам специалиста EKsL по предотвращению ущерба Алийс Каар, пожары в многоквартирных домах можно предотвратить. «Пожары в многоквартирных домах особенно опасны, поскольку огонь быстро распространяется, представляя угрозу как для людей, так и для имущества. Суммы ущерба многоквартирному дому могут достигать миллионов евро», — заявила Каар.
«Для улучшения пожарной безопасности приглашаем представителей квартирных товариществ на большой инфодень 22 мая, в ходе которого эксперты поделятся советами по предотвращению пожаров и аварий в системах электро- и газоснабжения, а также разъяснят требования к перестройке многоквартирных домов и решение страховых споров, а страховщики ответят на вопросы по страхованию квартирных товариществ», — сказала Каар.
По статистике Спасательного департамента, в 2023 году в многоквартирных домах произошло 200 пожаров, в которых погибло 20 человек.
«Установка исправного датчика дыма — меньшее, что может сделать во имя безопасности каждый жилец многоквартирного дома. Датчик дыма заблаговременно подаст сигнал о пожаре и даст людям возможность покинуть здание, а также минимизировать ущерб», — сказала эксперт Спасательного департамента по надзору за безопасностью Тийна Кийль.
Кийль добавила, что опасения у Спасательного департамента вызывают и различные электроустановки: «Устаревшие электроустановки непригодны для современного потребления электроэнергии, статистика также показывает, что причиной пожаров всё чаще становится электричество. Кроме того, имеются проблемы с эвакуацией из зданий — в подъездах полно вещей, а противопожарных дверей нет или их держат открытыми».
По данным EKsL, в Эстонии насчитывается 25 тысяч квартирных товариществ и заключено около 12 тысяч договоров страхования многоквартирных домов, обеспечивающих защиту в случае пожара.
Бесплатный онлайн-семинар EKsL на эстонском языке для представителей квартирных товариществ «Как предотвратить пожар в многоквартирном доме и грамотно застраховаться?» пройдет 22 мая. Эксперты Спасательного департамента проведут ликбез по пожарной безопасности в многоквартирных домах, представители Департамента защиты прав потребителей и технического надзора — по электрической и газовой безопасности, а представитель Таллиннского департамента городского планирования расскажет о перестройке многоквартирных домов. Эксперты Swedbank и PZU Kindlustus представят обзор страхования квартирных товариществ, а юрист EKsL объяснит, как решать спор со страховщиком в страховом примирительном органе.