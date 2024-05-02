Новости Эстонии
02.05.2024, 16:38

ЗАКУЛИСЬЕ | Кому достанется мантия Каи Каллас? Певкур уже проводит масштабную кампанию, но фаворитом является Михал

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Кая Каллас, как утверждают, якобы никуда не собирается, но в качестве ее вероятного преемника рассматривают Кристена Михала (слева) или Ханно Певкура.
Кая Каллас, как утверждают, якобы никуда не собирается, но в качестве ее вероятного преемника рассматривают Кристена Михала (слева) или Ханно Певкура.
ФОТО: Sven ArbetPriit SimsonJaanus Lensment | Delfi Meedia kollaaž

В правлении Партии реформ Кристен Михал имеет больше сторонников, чем Ханно Певкур. Если бы сейчас премьер-министра выбирали путем голосования, Певкур наверняка бы проиграл, пишут Delfi и издание LP/Eesti Päevaleht.

Кая Каллас никуда не собирается. Уже несколько месяцев об этом говорят как публично, так и за закрытыми дверями. И, как считают некоторые реформисты, так оно и есть. Однако большинство предпочитают рассуждать о той Партии реформ, которую хотели бы видеть после того, как Кая Каллас оставит пост премьер-министра, они хотят ясности сразу же после выборов в Европарламент. Как выразился человек, входящий в правление Партии реформ, если Кая Каллас осознает сложившееся непростое положение и примет решение продолжить работу в Европе, заняв высокий пост, это окажется наилучшим решением. Вместе с тем этот человек не думает, что соратники по партии пойдут на то, чтобы снять премьер-министра с занимаемой должности. Для этого, по его словам, должна быть очевидная причина. С этим-то и связана сложившаяся ситуация.

Возможными преемниками Каи Каллас считают Кристена Михала или Ханно Певкура. Правда, некоторые из наших собеседников называли еще обоих Урмасов (Паэта и Клааса), но они темные лошадки. В аналитической статье, опубликованной в августе прошлого года в издании Eesti Päevaleht, назывались имена первых шести вероятных кандидатов на мантию Каи Каллас, но два человека из этого списка выбили из игры: Лийна Керсна, как выяснилось, в этом не заинтересована, а Марту Вырклаэву, обретшему известность после того, как он стал министром финансов, такой шанс предоставится разве что в следующей жизни.

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