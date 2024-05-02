ЗАКУЛИСЬЕ | Кому достанется мантия Каи Каллас? Певкур уже проводит масштабную кампанию, но фаворитом является Михал

Кая Каллас никуда не собирается. Уже несколько месяцев об этом говорят как публично, так и за закрытыми дверями. И, как считают некоторые реформисты, так оно и есть. Однако большинство предпочитают рассуждать о той Партии реформ, которую хотели бы видеть после того, как Кая Каллас оставит пост премьер-министра, они хотят ясности сразу же после выборов в Европарламент. Как выразился человек, входящий в правление Партии реформ, если Кая Каллас осознает сложившееся непростое положение и примет решение продолжить работу в Европе, заняв высокий пост, это окажется наилучшим решением. Вместе с тем этот человек не думает, что соратники по партии пойдут на то, чтобы снять премьер-министра с занимаемой должности. Для этого, по его словам, должна быть очевидная причина. С этим-то и связана сложившаяся ситуация.