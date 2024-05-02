ГРАФИК | В первом квартале спад экономики в Эстонии составил 2,1%

По сравнению с последним кварталом 2023 года скорректированный сезонно и по количеству рабочих дней ВВП остался на том же уровне.

По данным Евростата, результаты экономики Европейского союза в первом квартале также были немного лучше: ВВП Европейского союза вырос на 0,5%.

Более точную оценку ВВП за первый квартал 2024 года Департамент статистики опубликует 31 мая.

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