02.05.2024, 14:35
ГРАФИК | В первом квартале спад экономики в Эстонии составил 2,1%
ФОТО: | Delfi Meedia
Согласно предварительной оценке Департамента статистики, в первом квартале 2024 года снижение валового внутреннего продукта (ВВП) замедлилось. По сравнению с тем же периодом 2023 года сокращение ВВП составило примерно 2,1%.
По сравнению с последним кварталом 2023 года скорректированный сезонно и по количеству рабочих дней ВВП остался на том же уровне.
По данным Евростата, результаты экономики Европейского союза в первом квартале также были немного лучше: ВВП Европейского союза вырос на 0,5%.
Более точную оценку ВВП за первый квартал 2024 года Департамент статистики опубликует 31 мая.
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