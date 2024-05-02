Новости Эстонии
02.05.2024, 14:15

ФОТО | Вчера в Рокка-аль-Маре можно было наблюдать необычную картину

 (2)
ФОТО: Toomas Eelrand | Erakogu

Вчера с променада Рокка-аль-Маре можно было наблюдать необычную картину: сотни водоплавающих птиц будто загорали на берегу.

Поскольку уровень воды был необычно низким, то утки и лебеди расположились на камнях или на земле там, где обычно есть вода и они плавают. Подобное зрелище можно было увидеть и к западу от Таллинна: водоплавающие птицы разных видов провели весенний праздник на суше.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии