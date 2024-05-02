02.05.2024, 14:15
ФОТО | Вчера в Рокка-аль-Маре можно было наблюдать необычную картину(2)
ФОТО: | Erakogu
Вчера с променада Рокка-аль-Маре можно было наблюдать необычную картину: сотни водоплавающих птиц будто загорали на берегу.
Поскольку уровень воды был необычно низким, то утки и лебеди расположились на камнях или на земле там, где обычно есть вода и они плавают. Подобное зрелище можно было увидеть и к западу от Таллинна: водоплавающие птицы разных видов провели весенний праздник на суше.
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