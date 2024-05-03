ТАБЛИЦА | Смотрите, сколько зарабатывают руководители самоуправлений и другие высокопоставленные чиновники. Кылварт не на первом месте

По установившейся традиции в Праздник весны были опубликованы данные о зарплатах работников публичного сектора. Издание Delfi Ärileht взглянуло на первую половину таблицы зарплат по местным самоуправлениям. Первую строчку занимает отнюдь не бывший мэр Таллинна Михаил Кылварт, хотя титул муниципалитета, чиновники которого зарабатывают больше всех, остался за столицей.