03.05.2024, 10:35
ТАБЛИЦА | Смотрите, сколько зарабатывают руководители самоуправлений и другие высокопоставленные чиновники. Кылварт не на первом месте(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
По установившейся традиции в Праздник весны были опубликованы данные о зарплатах работников публичного сектора. Издание Delfi Ärileht взглянуло на первую половину таблицы зарплат по местным самоуправлениям. Первую строчку занимает отнюдь не бывший мэр Таллинна Михаил Кылварт, хотя титул муниципалитета, чиновники которого зарабатывают больше всех, остался за столицей.
С учетом должностного оклада мэр Кылварт входит в число лидеров, занимая в республиканской таблице шестое место, немного обойдя премьер-министра Каю Каллас, однако в прошлом году его опередила городской канцлер Кайри Вахер, что объясняется меняющейся зарплатой. Вахер и сейчас, когда сменилась столичная власть, является городским канцлером.