Новости Эстонии
03.05.2024, 10:35

ТАБЛИЦА | Смотрите, сколько зарабатывают руководители самоуправлений и другие высокопоставленные чиновники. Кылварт не на первом месте

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В прошлом году Кайри Вахер была работником местного самоуправления с самой высокой зарплатой. Она и сейчас занимает свою должность.
В прошлом году Кайри Вахер была работником местного самоуправления с самой высокой зарплатой. Она и сейчас занимает свою должность.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

По установившейся традиции в Праздник весны были опубликованы данные о зарплатах работников публичного сектора. Издание Delfi Ärileht взглянуло на первую половину таблицы зарплат по местным самоуправлениям. Первую строчку занимает отнюдь не бывший мэр Таллинна Михаил Кылварт, хотя титул муниципалитета, чиновники которого зарабатывают больше всех, остался за столицей.

С учетом должностного оклада мэр Кылварт входит в число лидеров, занимая в республиканской таблице шестое место, немного обойдя премьер-министра Каю Каллас, однако в прошлом году его опередила городской канцлер Кайри Вахер, что объясняется меняющейся зарплатой. Вахер и сейчас, когда сменилась столичная власть, является городским канцлером.

За счет дополнительных выплат на пятки мэру наступали и два городских секретаря. Солидной и (и хорошо оплачиваемой) является и должность финансового директора столицы, доход которого даже превышает зарплату мэра Тарту Урмаса Клааса. Из руководителей местных самоуправлений на третьем месте старейшина волости Виймси Иллар Леметти.

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