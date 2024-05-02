Новости Эстонии
02.05.2024, 10:51

ТАБЛИЦА | Кылварт заработал чуть больше, чем Каллас. Смотрите, сколько получают наши чиновники!

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Кая Каллас встречается в Выру с местными
Кая Каллас встречается в Выру с местными
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Последняя статистика зарплат чиновников показывает, что больше всего в Эстонии зарабатывает руководитель Департамента государственной инфосистемы, общая сумма зарплаты которого впервые превысила 100 000 евро. Высокую зарплату, превышающую 4000 евро, получают 6% чиновников.

В 2023 году в государственных учреждениях работали 16 462 служащих. Согласно недавнему обзору данных о зарплатах чиновников, по крайней мере половина из них являются сотрудниками специальных служб, например, полицейскими, спасателями, сотрудниками тюрем, а также военнослужащими.

Всего в учреждениях местных самоуправлений (KOV) в прошлом году работало 2968 чиновников. Это были, например, специалисты в области местного образования, молодежной и социальной работы, защиты детей, планирования и культуры.

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