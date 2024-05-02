ТАБЛИЦА | Кылварт заработал чуть больше, чем Каллас. Смотрите, сколько получают наши чиновники!

В 2023 году в государственных учреждениях работали 16 462 служащих. Согласно недавнему обзору данных о зарплатах чиновников, по крайней мере половина из них являются сотрудниками специальных служб, например, полицейскими, спасателями, сотрудниками тюрем, а также военнослужащими.