ТАБЛИЦА | Кылварт заработал чуть больше, чем Каллас. Смотрите, сколько получают наши чиновники!

В 2023 году в государственных учреждениях работали 16 462 служащих. Согласно недавнему обзору данных о зарплатах чиновников, по крайней мере половина из них являются сотрудниками специальных служб, например, полицейскими, спасателями, сотрудниками тюрем, а также военнослужащими.
Всего в учреждениях местных самоуправлений (KOV) в прошлом году работало 2968 чиновников. Это были, например, специалисты в области местного образования, молодежной и социальной работы, защиты детей, планирования и культуры.