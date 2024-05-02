ГРАФИКИ | Рейтинг центристов упал до рекордно низкого уровня

Поддержка занимающей лидирующую позицию партии Isamaa за последние недели существенно не изменилась, но сейчас она на 2,4 процентных пункта ниже по сравнению с пиком, достигнутым в конце февраля. Имеющая с начала года относительно стабильную поддержку EKRE отстает от Isamaa на 8,5 процентных пункта.

Поддержка Партии реформ, находящейся на третьем месте, практически равна поддержке EKRE, а по сравнению с нижней точкой конца марта сейчас рейтинг белок выше на 1,8 процентных пункта.

За тройкой лидеров следуют СДПЭ (14,3%), Центристская партия (9,8%) и Eesti 200 (5,2%).

Поддержка соцдемов в последние недели оставалась относительно стабильной. Поддержка Центристской партии за неделю упала на 1 процентный пункт и сейчас находится на самом низком уровне с начала 2019 года, когда компания Norstat начала проводить опросы партийных предпочтений. Поддержка Eesti 200 продолжает оставаться на пределе избирательного порога.

Коалиционные партии поддерживают в общей сложности 38%, а оппозиционные 55,9% респондентов.

В сотрудничестве MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut (Институт общественных исследований) и исследовательской компании Norstat Eesti AS каждую неделю изучаются партийные предпочтения населения. Последние совокупные результаты отражают период опроса с 1 по 29 апреля. Всего было опрошено 4003 гражданина Эстонской Республики избирательного возраста.

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