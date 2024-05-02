Новости Эстонии
02.05.2024, 09:10

Новости погоды: в Эстонии похолодает, а в Финляндии выпал снег

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Прогноз до конца недели
Весенние заморозки - главный враг будущего урожая.
Весенние заморозки - главный враг будущего урожая.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

„Для нынешнего времени года стоит умеренная теплая погода“, - сообщил изданию Maaleht синоптик Кайро Кийтсак, добавив, что нам не приходится сетовать на погоду, а вот из Финляндии, как пишет издание Iltalehti, зима никак не хочет уходить.

„В ближайшей перспективе будут преобладать области высокого давления. Для нынешнего времени года стоит умеренная теплая погода. Однако с севера вдоль области высокого давления поступает более холодный воздух, что несколько понижает температурный фонд и повышает вероятность ночных заморозков“, - написал Кайро Кийтсак в социальных сетях.

„Минувшей ночью кое-где температура опустилась на почве ниже нуля. Осадки в ближайшее время не ожидаются, хотя местами не исключены кратковременные дожди. Благодаря высокому атмосферному давлению дни будут солнечными“.

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