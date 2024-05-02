02.05.2024, 09:10
Новости погоды: в Эстонии похолодает, а в Финляндии выпал снег(3)
Прогноз до конца недели
ФОТО: | Delfi Meedia
„Для нынешнего времени года стоит умеренная теплая погода“, - сообщил изданию Maaleht синоптик Кайро Кийтсак, добавив, что нам не приходится сетовать на погоду, а вот из Финляндии, как пишет издание Iltalehti, зима никак не хочет уходить.
„В ближайшей перспективе будут преобладать области высокого давления. Для нынешнего времени года стоит умеренная теплая погода. Однако с севера вдоль области высокого давления поступает более холодный воздух, что несколько понижает температурный фонд и повышает вероятность ночных заморозков“, - написал Кайро Кийтсак в социальных сетях.