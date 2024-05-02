Новости погоды: в Эстонии похолодает, а в Финляндии выпал снег

„Для нынешнего времени года стоит умеренная теплая погода“, - сообщил изданию Maaleht синоптик Кайро Кийтсак, добавив, что нам не приходится сетовать на погоду, а вот из Финляндии, как пишет издание Iltalehti, зима никак не хочет уходить.