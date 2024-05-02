Как прошел праздник: на дорогах был выявлен 31 пьяный водитель, в аварии в Харьюмаа пострадал ребенок

Вчера в 15:38 произошла авария на перекрестке Суур-каар и улицы Ряни в Тарту, где находившийся за рулем легкового автомобиля Škoda Superb 47-летний мужчина проигнорировал знак „Уступи дороги“, в результате чего врезался в электросамокат, на котором ехала 13-летняя девочка. Пострадавшую доставили в больницу.

В 19:39 поступило сообщение об аварии на перекрестке Козе-Пурила и Козе-Арду в волости Козе в Харьюмаа, где совершавший поворот налево легковой автомобиль Volkswagen Passat под управлением 85-летнего мужчины не уступил дорогу другому легковому автомобилю Volkswagen Passat, которым управляла 25-летняя женщина. Находившиеся в первом Volkswagen 65-летняя женщина и шестилетняя девочка были доставлены в больницу.

В 22:20 произошла авария возле Туру, 2 в Тарту, где 18-летний мужчина на легковом автомобиле Ford Focus C-Max при совершении поворота налево на запрещающий знак светофора сбил 24-летнего мужчину на электросамокате, который пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Самокатчика доставили в больницу.

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