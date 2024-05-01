Председатель Еврокомиссии: у Эстонии можно многому поучиться

В комментарии для ERR фон дер Ляйен заявила, что другим странам-членам ЕС есть чему поучиться у Эстонии. „Все страны-члены ЕС равны, и все они и их сильные голоса нам нужны. Эстония впечатляюще показала нам, что она гораздо раньше, чем многие другие страны Евросоюза, поняла исходящую от России угрозу. И что говорить и отвечать России нужно силой и единством. Кроме того, Эстония феноменальна в цифровом лидерстве. У Эстонии можно многому поучиться“, - подчеркнула председатель Еврокомиссии.